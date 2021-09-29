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大閘蟹物離鄉貴 一對大閘蟹能頂南加一周買菜錢

記者張宏／洛杉磯報導
疫情前大閘蟹還是一對45元，今年就漲到一對65元。（記者張宏／攝影）
疫情前大閘蟹還是一對45元，今年就漲到一對65元。（記者張宏／攝影）

大閘蟹物離鄉貴，一對大閘蟹竟然能夠頂南加一周的買菜錢！

海外華人為能品嚐到鮮活的大閘蟹美味，以一對大閘蟹65元的價格購買，只為吃到膏肥肉美的大閘蟹。

華人金女士日前在微信群花了130元買了兩對大閘蟹，她說，群裡有200多人，但是買的人大概也就幾個人，原因是大閘蟹的價格比較貴。疫情前她買大閘蟹一對是45元，今年漲到65元，且足足等到晚上8時大閘蟹才從機場送到她家，可謂讓她望眼欲穿。她將大閘蟹直接放入事先燒好水的鍋裡蒸，出鍋的時候，讓人激動。

不過她說，今年的大閘蟹不僅漲價，個頭也縮小了，不如之前的飽滿，裡面的膏黃也不如往年肥美。單純評價肉質和性價比，大閘蟹不如鄧金斯蟹肉多實惠，鄧金斯蟹曾經最便宜時每磅只要5.99元，當然現在每磅肯定不止，至少是十元多。不過相較起來，大閘蟹平均每磅較貴，可以說是物離鄉貴，大家想吃的就是這種新鮮口感。

有人等了大閘蟹幾星期還沒吃到，華人小陳是江浙人，他表示，他60元一對買了四對，據說母的3.5兩、公的4.5兩。他早就約同鄉好友一起品蟹喝酒，但奈何他已等了幾個星期，物流一直遭遇各種坎坷，到現在都沒吃上，讓他做夢都夢到大閘蟹。

還有人曾在餐廳重金吃大閘蟹，華人Tony是上海人，大閘蟹是他家鄉記憶裡重要的部分。但是來美國就一直沒吃到過大閘蟹，他一次去上海餐廳吃飯，聽到餐廳有大閘蟹立刻來了精神。雖然一隻要100元，他還是叫了一隻，當大閘蟹端上來的那剎那，他眼淚都快掉下來了。他說，他真的毫不誇張，這一隻蟹從裡到外每一絲肉都被他吃得乾乾淨淨，不僅每一絲肉都是錢，還是鄉愁。雖然南加蟹的品種如藍蟹也很好吃，但有人會覺得藍蟹有海腥味，殼薄肉少黃也沒質感，相比之下，大閘蟹有清甜味也沒有腥味，雌的黃膏厚，雄的白膏肥膩。

熟悉海產的華人鄭先生表示，大閘蟹在美國以前是事先煮熟密封包裝的成品，有些放在超市裡賣，大概一對要四五十元。但是很多人想吃新鮮的，於是一些微信群裡就有人在做這個生意，基本都是走私進來，如果被海關查獲就沒收了，因此能到民眾手上的大閘蟹就不會便宜。有的大閘蟹因為儲存不得當，還有不新鮮和蟹黃發苦的現象，大家要小心食用。

大閘蟹物離鄉貴，一隻大閘蟹頂南加一周的買菜錢！（記者張宏／攝影）
大閘蟹物離鄉貴，一隻大閘蟹頂南加一周的買菜錢！（記者張宏／攝影）
大閘蟹雌的黃膏厚，雄的白膏肥膩。（記者張宏／攝影）
大閘蟹雌的黃膏厚，雄的白膏肥膩。（記者張宏／攝影）

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