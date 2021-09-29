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臨近截止日 洛杉磯學區數千員工和學生還未種疫苗

記者丁曙／綜合報導
洛杉磯學區實施「每日通行證」，所有師生員工和訪客在完成每日健康檢查後才准進入校園為。（LAUSD）
洛杉磯學區實施「每日通行證」，所有師生員工和訪客在完成每日健康檢查後才准進入校園為。（LAUSD）

洛杉磯聯合學區（LAUSD）設定的COVID-19疫苗接種截止日期正迅速臨近，屆時拒絕接種的員工將面臨失業，未接種疫苗的學生將被迫離開校園居家線上課。迄今為止，該學區仍有數千名學生和教師沒有接種疫苗。但學區發言人表示，由於實施強制措施，預計接種疫苗的員工比例將會大幅上升。

據29日（本周二）學區教育委員會例會提供的信息，目前約有五分之一的學區僱員，大約1萬2000名員工尚未開始接種疫苗。如此大的缺口將對學校運作造成很大困擾，尤其是該學區目前正在努力填補 2000 多個職位空缺。

據學區設定的期限，所有教職員工必須在 10 月 15 日之前完全接種疫苗，除非由於宗教或醫療原因獲得豁免。學生的最後期限為10 月 3 日，如果 12 歲及以上的學生希望參加學校開展的所有課外活動，包括運動、俱樂部、舞蹈隊、樂隊、戲劇，或學業以外的任何其他節目，他們必須至少接種第一劑疫苗。

此外，所有12 歲及以上的學生，必須在第二學期開始前完全接種疫苗。而且，學生只允許醫療原因可以豁免接種。但是，學區尚未公佈有多少員工或學生申請或接受豁免的數據。

根據洛杉磯聯合學區的「安全學校計劃的安全步驟」（Safe Steps to Safe Schools program），為所有學生和教職員工提供新冠檢測，並為所有教職員工提供疫苗接種。 此外，學區還推出 「每日通行證」（Daily Pass），這是一款網絡應用程序，要求所有學生、教職員工和訪客，在完成每日健康檢查後，才可以進入校園。

洛杉磯聯合學區規定，所有 12 歲及以上的學生若要參加「面對面課外活動」（in-person extracurricular programs），必須在 2021 年 10 月 3 日之前接種第一劑疫苗，在 2021 年 10 月 31 日之前接種第二劑疫苗。

洛杉磯學區醫護人員為學生施打疫苗針。（LAUSD）
洛杉磯學區醫護人員為學生施打疫苗針。（LAUSD）
洛杉磯聯合學區要求12 歲及以上學生接種疫苗。（LAUSD）
洛杉磯聯合學區要求12 歲及以上學生接種疫苗。（LAUSD）
洛杉磯學區Wilson高中學生自豪展示「疫苗接種卡」。（LAUSD）
洛杉磯學區Wilson高中學生自豪展示「疫苗接種卡」。（LAUSD）

疫苗 學區 洛杉磯

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