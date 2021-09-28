南加內陸這個城市可望成為內陸的文化、經濟中心

內陸最大步行街維多利亞花園。（記者啟鉻／攝影）

南加 內陸庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）在2021年中發布的城市總體規劃，擬將城市打造成內陸帝國（Inland Empire）的文化、經濟中心。業內人士認為，從該市規劃的HART車站綜合功能區及諸多項目來看，打造內陸文化及經濟中心會從夢想變成現實。

據悉，取名HART的車站綜合功能區，用附近市區街路字頭，Haven 、Arrow和Rochester，然後是Transit的字頭。這是一個以賭城到安大略國際機場高鐵車站為龍頭的項目。設計者希望將其打造成一個時尚生活區，吸引更多年輕族群，繁榮城市經濟，豐富內陸文化休閒生活。

該區也有住宅規劃，擬建867個單位集合公寓項目，用於出租，出租對象主要是年輕人。住宅開發項目Homecoming at The Resort，是南加最大房建項目之一，投資 3億元，其中公寓單位面積自755平方呎到2300平方呎。目前，集合公寓項目已經破土。

要想打造未來的文化經濟中心，現有市區公共藝術設施及藝術表演，還有在街路與零售商家及住宅的綜合開發項目，為城市未來定位打下基礎。有社區居民代表指出，內陸地區至今沒有中心區，而當地不少居民希望該市成為內陸中心地帶，打造城市多個觀光 休閒娛樂購物目的地。

比如內陸最大步行街維多利亞花園（Vitoria Gardens），處於市中心區域，但並非位於市中心商業區（Downtown），而是一個綜合商家、餐廳及住宅區的室外購物中心。在總體規劃中，希望增加更多小型社區廣場，提供居民參與更多藝術與娛樂項目。

根據規劃，沿著山麓大道（Foothill Bl.）擬推出多個商住混合項目，包括高密度住宅，以及擁有車輛及腳踏車車道，步行街的商用建築區。有居民形容很像洛杉磯縣巴沙迪那市科羅拉多大道。在Haven路上，規劃有職業中心及多層住宅。據悉，該市於2029年前要完成1萬525單位住宅建設，部分已經完成。

關於藝術活動開發，聖伯納汀諾縣藝術基金會委員會成員、該市居民托馬斯（Steve Thomas）表示，希望在市區成立藝術畫廊及相關活動項目，讓更多居民參與到藝術活動中。