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洛杉磯加大中國學生會接機 迎來新同學225人

本報訊
UCLA中國學生會在LAX機場迎接新同學到達。（UCLA中國學生會）
UCLA中國學生會在LAX機場迎接新同學到達。（UCLA中國學生會）

洛杉磯加州大學（UCLA）2021-22新學年秋季學期（Fall Quarter）9月20日開學，來自中國的留學生陸續到達。該校中國學生學者聯誼會（CSSA-UCLA）承擔起迎新生接機任務，歷時三周已於近日圓滿結束，迎來中國新學生225人。

據UCLA中國學生會網站消息，為幫助今年9月初抵達洛杉磯的新同學順利到達校園，學生會為2024屆與2025屆同學，提供了自洛杉磯國際機場（LAX）抵達校園宿舍區的免費接機服務。學生會成員和新同學在LAX匯合後，發車駛至UCLA校園，分別在De Neve Plaze、Rieber Court和 Hedrick Summit 三個主要學生宿舍區停靠。

今年學生會提供兩種接機方式，一是由學長學姐接機，二是同一時間有較多同學抵達時，由贊助商瀚辰汽車提供大巴接送。新生提前登入學聯網站報名，掃描工作人員微信二維碼，並提供個人信息和飛機航班號和日期等。從9月10日到20日，在瀚辰車行、學生會外聯部、學長學姐志願者的大力支持下， UCLA中國學生會無償接機2024屆及2025屆首次到校的中國新生225人。

當新同學們在走下飛機的第一時間，就能看見學長學姐們以及瀚辰車行的工作人員，在機場出口處迎接他們踏上新旅程，感覺到溫暖與關愛。他們感謝學生會的支持，對於未來在UCLA的學習生活增添了許多信心。

中國新同學來到了UCLA學生宿舍區。（UCLA中國學生會）
中國新同學來到了UCLA學生宿舍區。（UCLA中國學生會）

中國 洛杉磯國際機場 UCLA

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