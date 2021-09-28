我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫是做大腸鏡檢查

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

記者王若然／綜合報導
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

一名極可能是華人的留學生開車撞死路人案，9月27日在洛杉磯法院過堂。23歲的留學生陳家亮（Ka Leung Chan，譯音），2020年5月開著一輛McLaren超跑轎車，撞死當時正在洛杉磯市中心散步的68歲心理學家Larry Brooks。

當天進行審前聽證，據法庭書記官表示，陳家亮當天並未出庭，審前聽證將於11月5日繼續進行。

陳家亮案發時持學生簽證。事發後他告訴警方，當時車速在每小時60哩以下，然而事發地限速為30哩。他被以駕駛過失殺人（vehicular manslaughter）和不當致死（wrongful death）起訴。

陳家亮告訴警方，事發時他為了躲避一輛正在倒出的車輛急打了方向盤，車輛失控撞向好幾輛車，再撞向當時正在散步的Larry Brooks。

根據洛杉磯時報報導，陳家亮案發時駕駛的McLaren超跑為720s車型，價值約28萬。該車型最高時速可達200哩。事發時陳家亮22歲，當時四個月後，將從南加州建築學院（Southern California Institute of Architecture）畢業。在該大學網頁，陳家亮的名字為Ka Leung Wilson Chan。網頁上還顯示他以班級前10%的成績畢業，是優秀畢業生。

事發地點為洛杉磯藝術區Santa Fa Avenue，就在南加州建築學院校區附近。

目前還不清楚陳家亮來自哪個國家，簽證何時過期。在去年5月事故發生後，他以25萬元保釋金獲保出獄。

死者Larry Brook據悉為受人尊敬的臨床心理醫師。他在洛杉磯東北部地區行醫超過25年，之前住在紐約市。他在1996年組織格蘭岱地區心理健康專家協會，並擔任過聖蓋博谷心理協會教育委員會主席。

被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）
Ka Leung Chan駕駛的720s 車型McLaren超跑轎車，售價近30...
Ka Leung Chan駕駛的720s 車型McLaren超跑轎車，售價近30萬。（McLaren網站）
事故發生後，調查人員在現場調查。（Joe Chen臉書）
事故發生後，調查人員在現場調查。（Joe Chen臉書）

洛杉磯 學生簽證 加州

上一則

含芬太尼和冰毒的假處方藥在美大量出現　致死率驚增

下一則

大白天當街暴力槍殺洛市商號店主 視頻全都錄

延伸閱讀

洛遊民有增無減 縣府公聽會尋解方 本報專題深入解析

洛遊民有增無減 縣府公聽會尋解方 本報專題深入解析
拒絕收容遊民、放任紮營 南加房價恐重傷

拒絕收容遊民、放任紮營 南加房價恐重傷

洛杉磯油價漲至4.41元 今年新高 全國平均油價3.25元

洛杉磯油價漲至4.41元 今年新高 全國平均油價3.25元
10•3雙十音樂會 洛杉磯僑教中心免費入場

10•3雙十音樂會 洛杉磯僑教中心免費入場
洛城警消接種率低 疫情破口 被轟違反保護公眾安全職責

洛城警消接種率低 疫情破口 被轟違反保護公眾安全職責
指放任遊民泛濫 洛市第四選區擬罷免女議員受挫

指放任遊民泛濫 洛市第四選區擬罷免女議員受挫

熱門新聞

加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

2021-09-21 18:57
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18
華裔年長者注射疫苗。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／直擊第三針疫苗現場 副作用大到沒人來？

2021-09-25 14:50

超人氣

更多 >
布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府
她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」

她合照伸鹹豬手襲胸 迪士尼樂園演員變臉勒令「離開」
殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴
麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美
四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限

四大難題同時降臨 民主黨危機處理所剩時間有限