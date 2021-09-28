加州大學總校長：歡迎中國學生深造交流

加州大學總校長德雷克表示，歡迎中國學生來加州大學留學深造。（記者丁曙／攝影）

近年來由於美中兩國交惡，和新冠（Covid-19）疫情的雙重打擊，來加州大學 （University of California，UC）系統留學深造的中國學生顯著減少。加州大學總校長德雷克 (Michael V. Drake) 醫學博士，近日邀請少數族裔媒體座談表示，繼續歡迎中國和世界各國的學生來UC系統學習、深造、交流。

加州大學（UC）系統的各大學向來是中國學生，和其他國際學生的留學大熱門，系統的本科生來自全球 100 多個國家，理由很多。加州大學擁有十個世界一流的大學和150個學科，其中九個大學收本科生和研究生以上的學生，只有舊金山加大收研究生以上的學生。學術排名前十位的院系數量，超過美國 其他任何公私立大學，學術空氣自由，教學品質卓越，師生多元化，最受中國留學生 青睞。

迄今為止，中國一直是加州大學國際留學生的最大來源國。2015年的一項數據顯示，僅柏克萊加州大學（UC Berkeley）就有1600 名來自中國的本科生和研究生。

因此，德雷克總校長指出，加大錄取國際學生，對於促進校園多元化非常重要。加州大學是一所全球性大學，具有廣泛的國際影響，在很多學科領域保持領先，而國際學生對於提高教學質量和增進學術交流非常重要。

他指出，幾十年來，加州大學廣泛地接受國際學生，這些學生來自不同社會制度的國家，有著不同的意識形態和政治立場，但是，加州大學以相同的學術標準，聯繫了來自全球各地的學生。另一方面，加州大學也受益於國際學生帶來的文化，他就深有同感。過去數十年來，他有很多同事來自於中國、韓國、中東、歐洲、南美等許多地方，彼此通過學術交流，克服了原來的障礙。因此，他相信留學生對於加州大學的未來非常重要。

但是，總校長也指出，加州大學招收國際學生的人數，受到加州議會的立法限制。2017年加州議會通過AB1674法案「加州大學：非居民學生入學」（University of California: nonresident student enrollment），該法案平衡加州本地居民學生與外州以及國際學生的比例，旨在保障加州學生優先入學的原則，因此，外州及外國留學生求學加州大學受到了一定的限制，留出更多的名額給本州學生。