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洛縣疫情較穩定 65歲以上有92%至少接種一針

洛杉磯訊
洛縣疫情趨於穩定。（本報檔案照）
洛縣疫情趨於穩定。（本報檔案照）

洛杉磯縣新冠肺炎疫情保持穩定，27日新增986確診病例，較前一天多一個病例，新增五個死亡病例。但周一的新增確診和死亡病例，通常因延後而比實際情況較低。目前洛杉磯縣累計死亡病例2萬6018人，累計確診病例145萬5155人。

根據加州政府數據，27日新冠住院人數為908人，比前一天的907人稍有上升。27日有278人為加護病房（ICU）的病人，與前一天相同。洛杉磯縣新冠住院人數在過去28天裡有25次下降。今夏最高值時，有近1800人住院。目前洛縣平均日檢測陽性率為1.1%。

洛杉磯縣衛生局局長費若27日表示，「雖然對病毒的科學研究還在繼續，但疫苗對於減少社區傳染的作用是顯而易見的。」她督促那些特別是為弱者服務的人盡快接種疫苗。

費若說，「疫情讓大家看清個人的決定如何對集體產生巨大影響。大家很容易將防疫措施和疫苗看作是個人自由的阻礙，但或許將其看做保護他人不受病毒侵害的有力手段更加合理。」

洛縣政府表示，從10月1日開始，民眾打疫苗時需要提供電子郵件和電話號碼以計入加州防疫系統，這樣民眾就會有電子版的疫苗記錄。

洛縣政府表示，勞工節過後未見有明顯疫情反撲的情況，疫情有持續降溫趨勢，這說明高疫苗接種率和其他防疫措施對疫情的抑制作用。

截至9月19日，洛縣65歲以上人士有92%至少接種一針疫苗。該數字在16歲以上是78%，在12歲以上是77%，同時12歲以上有68%完全接種了疫苗。

聯邦疾病防治中心（CDC）23日推薦65歲及以上人士注射輝瑞加強針，另外長期照料機構工作人員，50至64歲有基礎疾病，18至49歲有重病的人士也可以施打輝瑞加強針。

輝瑞加強針僅限於打過兩針輝瑞疫苗，並且是打過至少六個月後才能再接種。莫德納疫苗和嬌生疫苗的加強針還未得到有關當局批准。施打第三針疫苗的民眾可以在MyTurn網站預約，也可直接在提供輝瑞疫苗的藥店和診所預約。

疫苗 疫情 輝瑞

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