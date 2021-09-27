南加弒母案越華被告拒用藥死於新冠 檢方稱沒人該負責

橙縣越華男、37歲被告Ah Le Fang被控弒母，今年1月21日他因感染新冠死在獄中。（警局提供）

南加橙縣 弒母案的越華裔被告、37歲的Ah Le Fang，今年1月因染新冠肺炎死於監獄 。橙縣檢察官27日發布他因新冠喪生事件的備忘錄，認為沒有人應該就這件事負刑事責任。

橙縣檢察官Cyril Yu在聲明中表示，「沒有證據顯示橙縣警局應該對Ah Le Fang染疫身亡負法律責任。」

Fang是橙縣監獄第二個因染新冠死亡的囚犯。記錄顯示，他在生前不斷拒絕接受治療，包括精神分裂症的治療藥物。

Fang因被控在2017年8月15日，殺害其50歲母親Lu Tao，以及捅傷母親75歲男友被收押候審。案件發生時，Fang的母親還曾打電話至富樂頓（Fullerton）警局報警。警方趕到後，發現其母躺在134 S Pritchard Ave公寓外，腹部被捅傷；警方還發現她的男友手臂被刺傷。這兩人被送醫院救治後，Fang的母親不治身亡。

Fang生前對此案拒不認罪，他生前罹患有精神病史，並診斷為精神分裂症，精神失常，妄想症，濫用多種藥物，躁鬱症。

在監獄裡時，醫師替Fang開了多種藥物。但在2019年8月15日，Fang在一次精神評估後表示，他已停止並再也不會服藥。此後，即使醫生反覆跟他強調用藥的好處，他仍堅定地拒絕吃藥。

Fang在2020年19日、22日兩次拒絕新冠病毒檢測 。他在29日抱怨獄友打他，並且「每天都騷擾他。」此後警員和被關押的嫌犯看到Fang更加頻繁地自言自語，Fang於是被送去再次做精神鑑定，他承認會聽到不同的聲音，看到一些東西，但是他表示自己還好。

Fang之後接受新冠病毒檢測，顯示陽性。2021年月3日，他的乾咳加重，並被要求用藥。第二天，他說他沒有呼吸急促也沒有其他症狀。1月5日，他的症狀加重，並被送往St Joseph醫院急診室。當時醫護人員發現他過胖，呼吸急促，有間接性發熱、發冷，且他過去一直有呼吸急促，並在近日加重的問題。

然而在醫院時，Fang拒絕血液治療和使用防血液凝固的藥物，他還頻繁地摘下氧氣罩。後來，他拒絕插管治療，表示寧願安靜地死去。期間醫院嘗試聯繫他的家人無果。最終，他在1月21日上午8時50分去世。