我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

國務院發言人「突破性感染」 布林肯檢測陰性

南加弒母案越華被告拒用藥死於新冠 檢方稱沒人該負責

洛杉磯訊
橙縣越華男、37歲被告Ah Le Fang被控弒母，今年1月21日他因感染新冠死在獄中。（警局提供）
橙縣越華男、37歲被告Ah Le Fang被控弒母，今年1月21日他因感染新冠死在獄中。（警局提供）

南加橙縣弒母案的越華裔被告、37歲的Ah Le Fang，今年1月因染新冠肺炎死於監獄。橙縣檢察官27日發布他因新冠喪生事件的備忘錄，認為沒有人應該就這件事負刑事責任。

橙縣檢察官Cyril Yu在聲明中表示，「沒有證據顯示橙縣警局應該對Ah Le Fang染疫身亡負法律責任。」

Fang是橙縣監獄第二個因染新冠死亡的囚犯。記錄顯示，他在生前不斷拒絕接受治療，包括精神分裂症的治療藥物。

Fang因被控在2017年8月15日，殺害其50歲母親Lu Tao，以及捅傷母親75歲男友被收押候審。案件發生時，Fang的母親還曾打電話至富樂頓（Fullerton）警局報警。警方趕到後，發現其母躺在134 S Pritchard Ave公寓外，腹部被捅傷；警方還發現她的男友手臂被刺傷。這兩人被送醫院救治後，Fang的母親不治身亡。

Fang生前對此案拒不認罪，他生前罹患有精神病史，並診斷為精神分裂症，精神失常，妄想症，濫用多種藥物，躁鬱症。

在監獄裡時，醫師替Fang開了多種藥物。但在2019年8月15日，Fang在一次精神評估後表示，他已停止並再也不會服藥。此後，即使醫生反覆跟他強調用藥的好處，他仍堅定地拒絕吃藥。

Fang在2020年19日、22日兩次拒絕新冠病毒檢測。他在29日抱怨獄友打他，並且「每天都騷擾他。」此後警員和被關押的嫌犯看到Fang更加頻繁地自言自語，Fang於是被送去再次做精神鑑定，他承認會聽到不同的聲音，看到一些東西，但是他表示自己還好。

Fang之後接受新冠病毒檢測，顯示陽性。2021年月3日，他的乾咳加重，並被要求用藥。第二天，他說他沒有呼吸急促也沒有其他症狀。1月5日，他的症狀加重，並被送往St Joseph醫院急診室。當時醫護人員發現他過胖，呼吸急促，有間接性發熱、發冷，且他過去一直有呼吸急促，並在近日加重的問題。

然而在醫院時，Fang拒絕血液治療和使用防血液凝固的藥物，他還頻繁地摘下氧氣罩。後來，他拒絕插管治療，表示寧願安靜地死去。期間醫院嘗試聯繫他的家人無果。最終，他在1月21日上午8時50分去世。

橙縣 監獄 檢測

上一則

研究：疫情竟讓孩子長胖 尤以5至11歲間平均重5磅

下一則

世界晚報／孟晚舟獲釋影響對中政策？白宮這麽説

延伸閱讀

南加華人區車禍 61歲華女喪生 警籲證人提供線索

南加華人區車禍 61歲華女喪生 警籲證人提供線索
孕婦染新冠 鬼門關走一圈 幸獲UCLA醫師搶救 母子倖存

孕婦染新冠 鬼門關走一圈 幸獲UCLA醫師搶救 母子倖存
加州海上走私向北擴展 7月12起偷渡

加州海上走私向北擴展 7月12起偷渡
新冠何時最具傳染性 Delta傳播力？南加華醫精闢解說

新冠何時最具傳染性 Delta傳播力？南加華醫精闢解說
橙縣女染西尼羅病毒 今年首例

橙縣女染西尼羅病毒 今年首例
內陸帝國房客年齡比洛杉磯、橙縣更年輕 全美第7

內陸帝國房客年齡比洛杉磯、橙縣更年輕 全美第7

熱門新聞

加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

2021-09-21 18:57
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18

超人氣

更多 >
華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟
「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯

2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯
蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家