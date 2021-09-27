研究：疫情竟讓孩子長胖 尤以5至11歲間平均重5磅

南加孩童在疫情期間都重了。(本報檔案照)

凱瑟醫療體系南加 研究及評估部門（Kaiser Permanente Southern California Department of Research & Evaluation）9月27日公布的一項研究結果顯示，該部門研究人員對近 20萬名南加州 孩童進行的研究發現，新冠期間兒童體重超標情形很普遍，尤其是五至 11 歲之間的孩童。

凱瑟醫療體系南加研究及評估部門資深研究員 Corinna Koebnick指出，「當我們比較 2019 年至 2020 年兒童的體重增加情況時，發現疫情大流行期間各個年齡層的孩子體重增加更多，

而且最年幼的孩子的體重增加不成比例」。平均而言，五至11 歲的孩童增加五磅，而 16 至 17 歲的孩子增加兩磅。顯示最年幼的孩子增加了近 9%的體重，進入超重和肥胖的類別。

隨著孩子們重返學校，Koebnick認為，大家應該更將重點關注在孩子的健康和體育活動上，以幫助孩子在進入成年期時不必承擔不必要的額外體重。

據了解，為了這項研究，研究人員於2019年3月1日至2021年1月31之間，使用電子健康紀錄儀器，針對南加州凱瑟醫療系統的 19萬1509 名孩子成員做記錄。這項研究結果發表在「美國 醫學協會期刊」（Journal of the American Medical Association）上。