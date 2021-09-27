我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：孟晚舟獲釋毫不影響美國的對中政策

國務院發言人普萊斯確診 上周曾密切接觸布林肯

南加旅館業轉換思路 朝「度假村」走 吸引內陸遊客

記者張宏／洛杉磯報導
旅館業也在緩慢復甦中，業者將旅館向度假村方向轉化，為客人提供更好的度假體驗，同時嚴格執行防疫措施。（記者張宏／攝影）
旅館業也在緩慢復甦中，業者將旅館向度假村方向轉化，為客人提供更好的度假體驗，同時嚴格執行防疫措施。（記者張宏／攝影）

過去一年多，南加華人旅館業遭受重創，隨著經濟復甦，旅館業務也在緩慢回升。業者開拓思路，將旅館朝「度假村」方向轉化，使客人享有更好的度假體驗，且在疫情期間汰舊換新，重點購入旅遊景點附近的連鎖旅館。

業者李德揚表示，旅館業當務之急，是需要全職員工和正常客流。過去半年來，很難僱用到全職員工，很多工作只能找臨時工，成本高，員工不足也限制了旅館接納更多客人。其次，商務旅客還沒有來，今年暑假因為觀光客比較多，入住率還不錯，但隨著勞工節結束，客人也減少很多，尤其依靠觀光客和商務客的旅館，更需要穩定客源。

李德揚的旅館在橙縣爾灣，他說，因為他的旅館距離新港灘只要15分鐘車程，但客房收費只是景區旅館的一半，對本地來度週末的客人，具有價格和地理位置的優勢。所以每到週末，來自河濱、內陸帝國等地的家庭就會來旅館度假，其中也包括那些寧可不付房租、也要住旅館的客人，因為高檔旅館更有度假感，游泳池也更高級。

將旅館轉型為度假村的體驗，是不少南加華人旅館業者的新方向，洛杉磯市區的華人旅館週末都有本地客人來度假，享受市區美食和酒店服務。旅館業者王政煌表示，逆境求生，必須有一些新意和創意，既然目前主要服務本地客人，那就需要讓旅館更有度假村的體驗感，

對於臨近的假日季，多數旅館業者表示很難預測客源。李德揚表示，目前疫情新数據，感染率依然偏高，所以無法預測客人年底旅行的意願。雖然現在旅館需求量趨於穩定，但出於安全考慮，很多客人都是臨時預訂，不像以往都是提前一年預訂。

他說，旅館對防疫步骤和過程都很注意，連鎖旅館尚且如此，非連鎖的旅館為了競爭也會更重意防疫。以往客人房間是每天一打掃，現在通常是退房時或兩三天才會打掃一次，期間最多是簡單的吸塵和倒垃圾等服務。不過有趣的是，疫情之後，旅館垃圾明顯增加，有同業旅館垃圾增加了兩倍，原因是客人叫外賣比較多，盒子餐具等垃圾增加。

去年因為疫情把旅館賣給政府安置遊民的業者，今年又開始四處找旅館，李德揚表示，但是現在貸款不容易，買賣交易以在旅遊區的連鎖旅館較受歡迎，因為相對穩定和可預測生意量。

旅館 疫情 華人

上一則

美第五大城市長不談中美不睦 重民間交流歡迎中資

下一則

研究：疫情竟讓孩子長胖 尤以5至11歲間平均重5磅

延伸閱讀

台防疫鬆綁 陳時中：唱KTV戴口罩、打麻將得戴手套

台防疫鬆綁 陳時中：唱KTV戴口罩、打麻將得戴手套
搭機防疫時尚 長榮航空「機能防護夾克」新版限量訂購

搭機防疫時尚 長榮航空「機能防護夾克」新版限量訂購
內陸三所小學 列全美藍絲帶學校名單

內陸三所小學 列全美藍絲帶學校名單
南加內陸22日最高溫可至三位數

南加內陸22日最高溫可至三位數
南加內陸突發野火 附近居民撤離

南加內陸突發野火 附近居民撤離
南加內陸連續發生四次地震 連北聖地牙哥都感受到

南加內陸連續發生四次地震 連北聖地牙哥都感受到

熱門新聞

加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

2021-09-21 18:57
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

2021-09-24 15:18

超人氣

更多 >
華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟
「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場
紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網

紐約華男陳屍公寓 傳情婦在新墨西哥州落網
漂亮寶貝有女接班？布魯克雪德絲15歲女兒宛如她年輕時

漂亮寶貝有女接班？布魯克雪德絲15歲女兒宛如她年輕時
2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯

2女1男硬闖非開放公園 野外3P裸照外流 恐吃上牢飯