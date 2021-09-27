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美第五大城市長不談中美不睦 重民間交流歡迎中資

記者李雪／鳳凰城報導
台積電在鳳凰城的廠址正在動工。（記者李雪／攝影）
台積電在鳳凰城的廠址正在動工。（記者李雪／攝影）

去年台積電宣布赴美亞利桑納州設廠，今年開始動工，有分析認為此舉隱含中美的對峙會更嚴重，而廠址所在的鳳凰城成為關注焦點。號稱是全美第五大城市，且成長最快的鳳凰城，該市市長Kate Gallego接受本報專訪時表示，該市是投資地產以及許多其他產業的好地方，且在中美關係緊張的大環境下，仍歡迎中資。

自詡是「大家的晶圓代工廠」的台積電，以往大部分的營收來自北美，排第二的便是中國。但在美中貿易衝突之際，它卻不得不面臨在兩國之間「選邊站」的考驗。如台積電創辦人曾形容，台積電就是「地緣策略家必爭之地」。這次與美國政府合作，外界看來無疑是台積電向美方更靠攏了一步。

國際政治不站邊

不過台積電「選邊站」，並不意味著鳳凰城需要選邊站，該市仍對中資展現出歡迎態度。鳳凰城市長Kate Gallego表示，「地方政府不涉及外交政策選邊站」，只想打造好的投資和創業環境。她表示，這些年來能看到越來越多人來此受教育、做生意，雖然目前疫情期間旅遊業受到影響，但仍歡迎遊客。亞利桑納尤其是大峽谷歷來是中國遊客最歡迎的景點之一，期待未來一年能恢復成長。

近兩年來在中美關係緊張的大背景下，兩國友好交流往來的活動也漸少。一些對中國貿易依賴較大的城市和地區，過去兩年來地方經濟也多少受到一些影響。但鳳凰城卻仍希望積極吸引中資。

不過在提及貿易戰時，Gallego強調，與中國城市交往不僅商業關係重要，還有個人的、文化的關係。她以最近舉辦的鳳凰城和成都姐妹城市活動表示，不只是一個活動，還會創建越來越多的項目，未來幾個月還有成都交響樂團來訪，市府也會持續資助兩市青年往來。

影音來源：記者李雪

Gallego也強調亞利桑納州立大學也受到留學生歡迎，據她所知是全美最多中國學生的大學之一，目前有3000多名中國留學生。留學生對當地經濟有幫助，無論是租房、買車，她笑說甚至推動了本地的中餐美食。除了亞利桑納州立大學，許多其他學校也有中文的項目，幫助留學生融入。本地的醫院也有中文項目，方便說華語的民眾在地時需要就醫。

市府招商政策多

Gallego表示，一些正在尋找北美地點的中國企業，可以考慮來鳳凰城看看。該市有幫助公司建立和開始運營的快速通道，無論是需要建樓，還是尋找一處已有的樓房，還能幫助招聘人才。市府還有基金項目幫助商家招募一些領域的高薪人才，幫助基建所需的供水系統，減稅優惠等。交通也很方便，鳳凰城機場被華爾街日報排名全國第一，對初創企業來說，該市有許多辦公場所和應屆的華裔大學生人才得以提供，

她表示除了政策層面，尤其熱情歡迎的態度獨一無二，希望給商家提供好的經歷。有加拿大來的商人感慨，無論是市府的歡迎程度還是本地商圈的歡迎熱情，都遠超其期待。

打造沙漠科技城

由於吸引不少科技產業設廠，鳳凰城被一些評論稱為「矽漠」（silicon desert）。據悉，台積電在當地的工廠將於2024年完工，英特爾在當地則已有40餘年歷史，三星也正在考慮將工廠選址設在亞利桑納。此外因其地震、風災水災罕見，因此該市以及周邊還有數十個數據中心，未來大數據和雲計算時代，適合建造數據中心的地區將大受青睞。

不過談及是否有願景成為下一個矽谷時，Gallego表示希望成為科技和製造業的領軍城市。她表示，除了半導體，該市目前已經有許多醫療器械製造商，還有許多金融服務機構。

但她強調更想要鳳凰城成為知名的「歡迎城市」，她說她並非鳳凰城土生土長，而是來自旁邊的州，卻有機會成為該市市長給大家服務。亞州州長也不是在亞利桑納州出生，當地許多民選官員、商界領導原先都不是當地人，但該地開放包容，都歡迎來此發展。

台積電在鳳凰城的廠址正在動工。（記者李雪／攝影）
台積電在鳳凰城的廠址正在動工。（記者李雪／攝影）
台積電在鳳凰城的廠址正在動工。（記者李雪／攝影）
台積電在鳳凰城的廠址正在動工。（記者李雪／攝影）
鳳凰城市長Kate Gallego。（記者李雪／攝影）
鳳凰城市長Kate Gallego。（記者李雪／攝影）
台積電在鳳凰城的辦公室地點。（記者李雪／攝影）
台積電在鳳凰城的辦公室地點。（記者李雪／攝影）

中國留學生 台積電 亞利桑納州

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