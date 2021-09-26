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洛杉磯加大研究：人類有望安全登上火星

記者謝雨珊／洛杉磯綜合報導
洛杉磯加大（UCLA）最新研究報告顯示，人類未來有望安全登上火星。(unsplash）
洛杉磯加大（UCLA）最新研究報告顯示，人類未來有望安全登上火星。(unsplash）

洛杉磯加大（UCLA）最新研究報告顯示，人類未來有望安全登上火星。這份報告刊登在太空氣象周刊（Space Weather Journal），作者為國際一群太空科學家，包括一些洛杉磯加大的太空科學家。

這份報告指出，只要登上火星的時間挑對，太陽的粒子輻射似乎不會對人類生命造成威脅。如果太空艙有足夠防護、來回往返少於四年的話，人類應該可安全登陸火星。報告也指出，從地球離開去火星最好的時機點，是當太陽活動性達到最高點的時候，因為從其他星系會出現的危險粒子，將會因為太陽活動而偏離地球飛火星的航道。

洛杉磯加大的太空研究員Yuri Shprits表示，研究發現地球到火星很可能不用飛兩年多時間。他另強調，宇宙輻射線雖然對於太空船的重量及抵達時間，施加了較多的嚴格設限，但這項研究正在說明，登上火星是有可能的。

不過要成功登上火星絕不簡單。 Shprits提到，太陽高能粒子及銀河宇宙射線，都是登上火星途中的最大威脅。威脅程度也會因太陽活動性的變化而產生不同。他說，銀河宇宙射線在太陽活動達高峰後的六至12個月將到最低點，太陽高能粒子的活動程度則在太陽活動高峰時，同樣達到最高點。

小辭典：太陽活動是太陽所發出太陽輻射的總量變化，以及數千年來的光譜分布變化。太陽活動具周期性，其中最主要的是長達11年的太陽周期（也稱為太陽黑子周期）。太陽活動近幾十年來，由人造衛星直接觀測。

火星 太空 洛杉磯加大

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