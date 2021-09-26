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LAX將直飛越南胡志明 越華裔往返家鄉和洛杉磯更便利

記者張宏／洛杉磯報導
洛杉磯世界機場 (LAWA)、洛杉磯市長賈西提 (Eric Garcetti)、越竹航空 (Bamboo Airways) 和洛杉磯旅遊局 (LA Tourism) 簽署合作函，致力於打造洛杉磯和越南之間的定期直飛航班。（LAX提供）
洛杉磯世界機場 (LAWA)、洛杉磯市長賈西提 (Eric Garcetti)、越竹航空 (Bamboo Airways) 和洛杉磯旅遊局 (LA Tourism) 簽署合作函，致力於打造洛杉磯和越南之間的定期直飛航班。（LAX提供）

越華裔以後來往家鄉和洛杉磯更便利了！洛杉磯世界機場 (LAWA)、洛杉磯市長賈西提 (Eric Garcetti)、越竹航空 (Bamboo Airways) 和洛杉磯旅遊局 (LA Tourism) 簽署合作函，致力於打造洛杉磯和越南之間的定期直飛航班.

越竹航空最近獲得監管授權，可在洛杉磯和胡志明市之間運營有限數量的包機，同時該航空公司正在努力建立定期服務。越竹航空代表簽署了一份合作函，包括機場、洛杉磯市、洛杉磯旅遊局和該航空公司，將如何努力支持新的國際服務。

長期以來，LAX一直在尋找機場和位於越南東南部地區胡志明市的新山一國際機場 (SGN) 之間的直達航線。越竹航空首席執行官 Dang Tat Thang 表示，航空公司與LAWA之間的合作協議，不僅標誌著航空公司運營路線圖的一個轉折點，也是兩國民航雙邊合作歷史的一個轉折點。預計這一運動將為兩國航空市場帶來直接利益，為雙邊和多邊貿易、旅遊和經濟發展做出重大貢獻，特別是在後疫情時期。 航空公司將選用高能耗的波音787-9執飛。

根據航班和乘客數據，2019年有超過 82萬人次往返於越南和美國之間。其中約有16萬9000名乘客往返於洛杉磯，占美國和越南之間整體市場近 21%，這使得越南成為洛杉磯地區服務最欠缺的全球市場。洛杉磯也是美國最受歡迎的越南目的地城市，2014年至2019年期間，兩個目的地之間使用轉機航班的客運量增加44%。

LAWA首席執行官Justin Erbacci表示，洛杉磯和越南之間的聯繫牢固而深厚，該地區的越南人口蓬勃發展，商業社區非常活躍。機場之間有直飛航班的強烈需求，而越竹航空和LAX一樣希望填補這一關鍵服務空白。很高興看到他們朝著包機服務的方向邁進，目標是未來創建一條永久且可持續的航線。

越南和南加之間的經濟和文化聯繫很牢固。根據美國人口普查局數據，在越南以外的越南人口最多的是橙縣，其次是洛杉磯縣。對於飛往洛杉磯的每一個新的直達國際航班，都會產生約8億元的直接和間接支出的巨大經濟影響。

越華裔以後來往家鄉和洛杉磯更便利，越竹航空 (Bamboo Airways) 將...
越華裔以後來往家鄉和洛杉磯更便利，越竹航空 (Bamboo Airways) 將開通胡志明到洛杉磯的直飛航線。（LAX提供）

洛杉磯 越南 機場

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