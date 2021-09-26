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華人投資移民11年未果 女兒精神壓力大 導致抑鬱

記者邵敏／洛杉磯報導
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）

家住北京的魏先生一家，2010年就開始申請美國投資移民，至今已有11年，綠卡還沒有批下來。漫長的11年移民之路，打亂了魏先生的事業規劃及女兒的學業計劃，女兒因精神壓力過大導致抑鬱、幻聽。魏先生一家的投資移民綠卡，究竟何時才會被批准，歷經11年未成的原因又在哪？

魏先生說，「11年前申請移民時，我們一家對未來有著美好的規劃，準備全家搬到加州居住，我本來就在外資企業工作，比較容易申請國外工作，女兒從小就能在美國接受教育。」

但萬萬沒想到這條移民之路竟如此坎坷，每年暑假他都帶女兒去美國一些學校參觀考察，以為女兒很快就能在當地入學。但從小學一直等到大學，孩子的美國教育夢至今沒有實現，「女兒心理壓力特別大，每次做好去美國讀書的所有準備，但都沒有如願，她因此患上憂鬱症，甚至有幻聽症狀，我們非常擔心。」

一，移民局遺失申請材料導致時間耽誤

早在2010年，魏先生就開始申請投資移民EB5簽證，投資款是50萬美金，據魏先生說，那時投資移民正處於上升期，「因為投資人不是特別多，手續非常快，大概不到半年就可以申請成功。」但不巧的是，2012年時美國移民局丟失幾百多名申請人的材料，其中可能包括魏先生在內，延誤了審批作業。

直到2014年5月，魏先生才收到廣領館的面試通知，兩個月後的7月底，他抵達洛杉磯，拿到臨時綠卡。本以為可以順利等到正式綠卡，但沒過多久，魏先生就接到通知稱投資項目出現問題，「我當時投的項目比較小，是在加州的一個項目，只有4人，關於石油生產勘探的項目。」

二，投資項目失敗 放棄臨時綠卡

EB5投資移民具體分兩種，一種是直投，就是自己拿錢直接做項目；另一種是通過移民投資區域中心投，這種方式需要國會授權，兩種投資項目都要對當地產生就業機會。魏先生投資的項目失敗意味著正式綠卡無法拿到，面對這樣的情況，他不得不放棄臨時綠卡，改投另一個項目，也就是說他的投資移民申請需要重新開始。

「我換了另外一個項目，是在聖地牙哥建造FBI大樓，這個項目比較大，我準備投入時，據說大樓已開始在建。」從2014年年底開始申請新項目，魏先生當時預計最多兩年就會批下來，但沒想到竟是遙遙無期，「因為區域中心投資需要每年國會的再授權，我們就一直在等待這個授權。」

2015年5月，投資移民開始進入排期，魏先生曾計算自己的排期時間，「我以為再慢到2017年肯定會輪到我們，但到了2017年、2018年，排期就不動了，一直等到2020年2月，排期又突然快速增長，那時我感覺馬上就要輪到我們面試了。」

三，疫情暴發 投資移民簽證全線暫停

就在魏先生以為曙光就在眼前時，2020年3月美國乃至全世界暴發新冠疫情，緊接著，政府實行旅行禁制令，再次打碎魏先生的移民夢，所有的投資移民簽證全線暫停。

又等了一年，今年1月初魏先生收到移民局的一封信，信中稱一直沒有收到最終補件、要啟動終止移民審理，「我的補件材料早在2019年就遞交，移民局卻說沒有收到，經過幾個月的溝通，才確定是移民局內部系統以及工作人員的問題，他們把我之前遞交的材料弄丟了。」

魏先生不得不再次遞交補件，但這意味著重新按審結排隊面簽，導致等待時間再次加長。

在長達11年的漫長等待後，今年2月，魏先生決定參加洛杉磯的一起集體訴訟，狀告國務院、國土安全部和移民局，希望能討回這麼多年等待的一個公道，「對於整個事情，我覺得特別無助，了解下來和我情況類似的人竟不少，我們就在律師的幫助下集體訴訟。」

如今訴訟還在繼續進行中，魏先生的女兒已被美國一所大學錄取，但他決定讓女兒申請延後半年入學，「我們想陪孩子一起來美國讀書，不放心她一個人，現在由於疫情大環境，中美之間往返很不方便，如果我們現在就來美國，萬一廣領館通知面簽，根本就來不及回中國，回國後還要隔離幾週。」

移民局 投資 美國

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