新冠何時最具傳染性 Delta傳播力？南加華醫精闢解說

主講人內科醫師陳建維(右)、家庭醫學科醫師盧美霞臨床經驗豐富、演講精闢。（橙僑提供）

面對傳染力、傳播率更具威脅的新冠肺炎(COVID-19) Delta病毒 ，南加橙縣 僑界急難救助協會，9月25日舉辦「新冠肺炎預防與治療講座」，邀請內科醫師陳建維、家庭醫學科醫師盧美霞為僑民開講，詳細剖析Delta病毒、疫情變化與走勢、疫苗 種類及接種。

當天現場有20位協會成員出席，線上有70人遠距參加，除了醫師的專業講解，現場、線上出席者也把握機會，踴躍提出各種防疫疑問及關注議題。講座的兩位主講人都有豐富的臨床經驗，醫師盧美霞表示，截至目前為止，加州新冠確診病例破400萬，每日確診平均人數達8000人，死亡病例逾6萬個，每日平均死亡達100人。橙縣迄今新冠確診者達30萬人，每日確診平均人數達300人，死亡病例逾5000宗。根據統計目前未接種疫苗者染疫入院的可能性，比疫苗接種者高出16倍，接種疫苗對防疫至關重要。

醫師陳建維則指出， 新冠染疫者出現症狀的前、後三天最具傳染性，研究發現40%至45%為無症狀傳染者。Delta病毒傳播力是其他變種的兩倍以上，對已接種疫苗患者造成較輕的症狀，傳播的時間也相對較短。

至於目前是否該接種第三劑疫苗，陳建維表示，聯邦疾病防治中心(CDC)9月24日最新建議，65歲以上長者及居住在長期照護機構長者、50至64歲慢性疾病人士應接種疫苗。18至49歲有慢性疾病人士、18至64歲因職業或居住環境有高風險人士，則可考慮接種疫苗。CDC最新建議適用於六個月前打過兩劑輝瑞（Pfizer-BioNTech）疫苗的人，至於打過莫德納（Moderna）及嬌生（J&J /Janssen）疫苗的人目前正在評估，將於適當時機公布。

當天橙縣僑界急難救助協會會長暨僑務促進委員陳景星擔任主持人，秘書長暨僑務顧問曾昭華，擔任線上會議技術總監。應邀出席的橙縣華僑文教服務中心主任蔣翼鵬致詞表示，面對來勢洶洶的Delta病毒，目前大家正為是否該接種第三劑疫苗煩憂之際，感謝橙縣僑界急難救助協會及時為僑民舉辦講座，進行最佳的防疫服務。

陳景星今年6月下旬當選協會新任會長，這次講座是陳景星上任後舉辦的首個活動。在講座展開之前，蔣翼鵬代表僑務委員會委員長童振源致頒賀狀給陳景星，並致頒僑務促進委員敦聘聘書給陳景星。

當天橙縣僑界急難救助協會副會長暨僑務委員張珮鑾、前會長暨僑務諮詢委員許清松夫婦、聖地牙哥召集人暨僑務諮詢委員傅家康夫婦及理事胡永全夫婦、楊綺真、楊桂林均現場出席活動。副會長暨僑務委員杜武青杜、前會長暨僑務諮詢委員林翠雲、理事暨僑務顧問黃河芬則遠距上線參加。