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加州合法大麻產能過剩 非法規模卻比上市公司大幾倍

記者李雪／洛杉磯報導
圖為一家合法大麻種植場內部。（記者李雪／攝影）
圖為一家合法大麻種植場內部。（記者李雪／攝影）

大麻產業龐大，令不少人蜂擁入行，但由於地方政府大多不允許零售店開業，或限制零售店數量，且高稅率和大量廉價或黑市大麻，都在擠壓生存空間，於是經營零售店在不少業者來看，並不是好生意。業內人士認為，想要在大麻行業分一杯羹，最快方法就是獲得種植許可證，並開始大量種植大麻，甚至在沒有許可的情況下非法種植。這造成大麻業產能過剩，業內人士擔憂，這對合法業者與合法化體系都可能造成傷害。

根據福布斯對行業專家的採訪，北加州林納斯山谷（Salinas Valley）和聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara）的一些大種植場正是這樣的業者。他們種植了過量的大麻，確切數字不得而知。但根據一項粗略估計，加州合法種植者種植的大麻數量，是合法藥房出售的大麻數量的三倍多。無論確切數字是多少，業內人士普遍認為，大麻產量太多導致於市場供過於求，價格暴跌，合法種植者，今年已經虧損，最終可能會被迫停業。

福布斯引述一位從事批發銷售和分銷工作的業內匿名人士形容，「這將是一場大血洗（bloodbath）」。加州究竟種植了多少大麻仍然是機密，只有州監管機構和某些民選官員知道，但一些公開數據可得出估計值。

最新公開的數據估計，已經是2017年發布的數據顯示，加州對大麻的需求約為230萬磅，這包括了醫療用和成人娛樂用。而另一項可獲得的最新數據，即州稅費管理局報告的2020年7月至2021年7月期間徵收種植稅的大麻數量，兩個數據大致一致。

然而，根據北加州洪堡縣種植者聯盟執行董事Natalynne DeLapp的說法，事實上到2021年中時，加州生產的大麻，可能是該州消費量的三倍。該估計來自對在州大麻管控局（Department of Cannabis Control）註冊，允許種植總面積進行的統計。當室內種植、室外種植和混合用途種植的總面積計算在內時，該州允許的合法種植產量應該超過600萬磅。

福布斯報導，DeLapp是一名代表在林區和山區的大麻小型農戶的倡導者，該區域是州傳統的「大麻籃子」。但他們無法與沙林納斯和聖塔芭芭拉生產質量較低、但利潤率較高的大麻大型溫室競爭。隨著戶外大麻價格跌至每磅1000元以下，去年收成又沒能售出，「他們正在出售他們的農場，並出售他們的業務」。

不過福布斯的報導，討論的仍是合法領域產能過剩，若是算上非法種植場，則可能是一個更龐大的數字。

「到處都是非法」，華裔合法大麻業者Andy Huang表示，他感覺三倍仍太保守，今年合法業者的產能，預估跟去年同期相比有六倍以上，但若是算上非法的，「我看到的是超過20倍以上的產能將來臨」。

「非法農場的規模都比上市公司都還要大好幾倍」，他透露，過去私種大麻都是偷偷地在2500至3000平方呎的屋裡面種植，現在都是用同等面積的大棚在種植，「隨便一個非法業者都有十個棚子」，而北加州南加州沙漠與山上大約有上萬個棚子。

他表示，大量非法種植對行業的傷害，遠遠超過合法大種植場造成的產能過剩的傷害。「東西太低價沒有管制什麼人都賣」，更重要的是社區健康安全沒有保障。「那一年反對大麻立法監管的華人的惡夢要來了」，他表示，「有毒、廉價、沒管制的產品已深入社區，他們的孩子可能真的會拿到有毒的產品」。他強調還是需要支持合法、打擊非法，正是因為法律不健全，沒有完善立法，也沒有經費執法，因此壯大了非法產業。他認為這一次產能過剩，對合法業者來說即將面臨價格危機，而對非法投機客來說，只能自求多福。

產能過剩除了威脅仍在試圖在新興產業中立足的小企業，福布斯的報導稱，還威脅到大麻合法化本身的完整性。據其他業內人士稱，儘管加州已經有太多大麻，但在俄勒岡州種植的高品質大麻，生產成本更便宜，正在跨越州界並出現在加州零售店。

加州大量的大麻，業內人士通常認為，要麼在州內以高稅合法大麻的一半價格出售，要麼出現在紐約、佛州和其他大麻價格較高的州。但這違反了無論州級與聯邦法律。

圖為一家合法大麻種植場內部。（記者李雪／攝影）
圖為一家合法大麻種植場內部。（記者李雪／攝影）

大麻合法化 加州 北加

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