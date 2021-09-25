橙僑中心與南海岸中心回收資源做環保

橙僑中心與南海岸中華文化中心合辦二手衣物回收站，提倡環保再生的理念。（本報記者/攝影）

由橙縣 華僑文教服務中心與南海岸中華文化中心組成的社區文化服務團隊，25日在爾灣 中文學校設立舊衣、二手物品回收站，秉持著資源回收再利用的理念，將回收的舊衣、物品整理後，轉捐贈給社區中貧窮家庭、弱勢族群，以落實環保及達到愛心服務的目的。

海外民俗文化種子教師許惠紅表示，舊衣、鞋子、 飾品、文具及玩具在回收後，交由志工整理，可用的二手衣物直接送給本地有需要的家庭，有破損或污漬的二手衣物稍加改造，變成便利的日常實用物品。許惠紅現場示範將運動上衣改造成購物袋的步驟，只要使用剪刀稍加修剪，五分鐘內即可將運動上衣改造成購物袋，利用的巧思讓生活資源發揮最大的功效。

橙僑中心主任蔣翼鵬於當天前往爾灣中文學校的二手衣回收站，為所有社區文化服務團隊的志工打氣加油。他表示，橙僑中心在2021年期間推動「海外民俗文化種子教師在地研習暨文化服務」活動，一共舉辦了包括「環保化、傳統化、在地化、本土化」四場研習，以及「慶祝母親節 、舊衣二手物品回收」兩場文化服務，這些活動已獲得僑界及社區廣泛好評，要特別感謝許惠紅、曹笑蓮、儲錦棋、盧業佩4位種子教師的授課，以及葉正中、蔡尚勳、曾翠蓉、蔡沛宸、蔡宗佑、顧正文、周嘉湄、夏維康等文化志工的協助參與。明年橙僑中心將會推出內容不同的活動，歡迎僑校的老師及有興趣的僑胞報名參加。