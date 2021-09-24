我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今日美國報：拜登民調下跌 有五大原因

反疫苗社群臉書散布謠言 要染疫患者別看醫生

美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

記者丁曙／洛杉磯報導
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）
UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

美國新聞與世界報導》2022 年最佳大學排名榜（2022 Best Colleges rankings）近日公布，加州大學有六個校區躋身美國公立大學前10 名。此外，該雜誌還將加州大學的八個校區列入令人羨慕的全國前100所公私立大學（Top 100 public and private universities）名單。

影音來源:記者丁曙

據該雜誌報導，在今年的大學榜單中，加州大學洛杉磯校區（UCLA）和柏克萊校區（UC Berkeley）蟬聯美國公立大學第一和第二的地位，聖塔芭芭拉校區（UC Santa Barbara）上升一位排名第五。其他三個校區也進入前十名：聖地牙哥校區（UC San Diego）排名第八、爾灣校區（UCI）上升到第九，以及戴維斯校區（UC Davis）排名第十位。

在美國前100 名公私立大學排行榜中，加州大學同樣表現強勁。該系統最新的默賽德校園（UC Merced）排名第 93，且連續第二年上榜。洛杉磯校區第 20名、柏克萊校區第 22 名、聖塔芭芭拉校區第 28 名、聖地牙哥校區第 34名、爾灣校區第 36名、戴維斯校區第 38名，以及河濱校區（UC Riverside）第 83 位，均進入美國前 100名大學。

「美國新聞」全面評估了各校的本科專業，加上碩士和博士課程，來確定哪些大學能夠晉級。而且，入選的大學還在進行開創性的研究。

UCLA校園南加州學生最愛。（記者丁曙／攝影）
UCLA校園南加州學生最愛。（記者丁曙／攝影）
前進，UCLA熊。（記者丁曙／攝影）
前進，UCLA熊。（記者丁曙／攝影）

加州大學 美國 柏克萊

上一則

亞凱迪亞失蹤的華人女孩安全尋回

延伸閱讀

最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門

最受潛在買家青睞的「灣區郵區」 舊金山這區最熱門
南加藐視住房法 灣區NIMBY城市可能效仿

南加藐視住房法 灣區NIMBY城市可能效仿
灣區賣房壓低標價 吸引買家加碼

灣區賣房壓低標價 吸引買家加碼
柏克萊夫婦被偷50萬元珠寶、傳家寶 懸賞4萬找回失物

柏克萊夫婦被偷50萬元珠寶、傳家寶 懸賞4萬找回失物
北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物

北加夫婦被偷50萬元傳家寶 懸賞4萬元尋物
周末

周末

熱門新聞

中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47

超人氣

更多 >
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光

霍尊淫亂事件出現反轉 前女友「索要巨款」畫面曝光
可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國

可望與司法部達協議 孟晚舟將返中國
恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股
凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球

凱特王妃露玉腿 和美網球后同場尬球