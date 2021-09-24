美國新聞2022排行榜 UCLA蟬聯公立大學第一

UCLA蟬聯美國公立大學第一。（記者丁曙／攝影）

《美國 新聞與世界報導》2022 年最佳大學排名榜（2022 Best Colleges rankings）近日公布，加州大學 有六個校區躋身美國公立大學前10 名。此外，該雜誌還將加州大學的八個校區列入令人羨慕的全國前100所公私立大學（Top 100 public and private universities）名單。

影音來源:記者丁曙

據該雜誌報導，在今年的大學榜單中，加州大學洛杉磯校區（UCLA）和柏克萊 校區（UC Berkeley）蟬聯美國公立大學第一和第二的地位，聖塔芭芭拉校區（UC Santa Barbara）上升一位排名第五。其他三個校區也進入前十名：聖地牙哥校區（UC San Diego）排名第八、爾灣校區（UCI）上升到第九，以及戴維斯校區（UC Davis）排名第十位。

在美國前100 名公私立大學排行榜中，加州大學同樣表現強勁。該系統最新的默賽德校園（UC Merced）排名第 93，且連續第二年上榜。洛杉磯校區第 20名、柏克萊校區第 22 名、聖塔芭芭拉校區第 28 名、聖地牙哥校區第 34名、爾灣校區第 36名、戴維斯校區第 38名，以及河濱校區（UC Riverside）第 83 位，均進入美國前 100名大學。

「美國新聞」全面評估了各校的本科專業，加上碩士和博士課程，來確定哪些大學能夠晉級。而且，入選的大學還在進行開創性的研究。