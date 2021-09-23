洛市和洛縣府須於10月中替遊民提供庇護所命令被推翻

洛市中心的遊民巷有眾多遊民無庇護。（記者李雪／攝影）

聯邦上訴法院23日推翻洛杉磯 下級法院一位法官，對洛杉磯市和洛杉磯縣府的強制命令，並將案件發回下級法院進行下一步的訴訟。被推翻的命令早先迫使當地政府必須在下個月中旬之前，為市中心遊民巷的每一個遊民提供庇護所。

聯邦第九巡迴上訴法院的一個小組認定，地區法院的法官「濫用其自由裁量權」，因為它無權根據洛杉磯聯盟去年提起的訴訟中的不抗辯索賠來發布初步禁令。該人權組織是一個由市中心居民、遊民和業主組成的協會，旨在迫使洛杉磯縣和市為在城市人行道上露營的數千人找到庇護所。

聯邦地區法院的法官卡特（David Carter）於4月發布強制性禁令，其依據是結構性種族主義。其形式包括歧視性貸款、房產契約、經濟歧視（redlining）、高速公路建設、排他性分區和獲得經濟適用房的不平等，是洛杉磯遊民危機及其對黑人社區不成比例影響的驅動力。

卡特指責洛縣 和洛市「無法或不願制定有效的危機解決方案」，認定法院被迫採取行動，因為包括新冠疫情在內的公共衛生問題不斷惡化，要求「立即採取挽救生命的行動」。

雖然訴訟雙方都對地區法院關於結構性種族主義的結論沒有異議，但上訴法院法官Jacqueline H. Nguyen寫道：「洛杉磯聯盟的索賠均未基於種族歧視 ，而地區法院的命令主要基於未經證實的索賠和理論」，

根據該意見，由於洛杉磯聯盟未能提出證據，地區法官卡特「不允許採取獨立研究和額外記錄證據」。上訴法院的專家組因此總結說：「出於這些原因，我們取消了初步禁令，並發回進行進一步訴訟」。

洛杉磯聯盟表示，「很高興看到第九巡迴法院確定了一條途徑，讓市和縣對其未能應對洛杉磯的遊民危機負責」，「法院今天早上發布了一項有限的裁決，重點是案件的程序步驟，而不是基礎的法律問題」。

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）對這一決定表示讚賞，並稱這是一個重要的勝利。不過當地仍處於被無家可歸危機控制的局面。他說，所有官員都需要分享卡特法官的對遊民危機具有強烈意識的緊迫性。而根據23日的裁決，球現在正好在當選領導人的手裡。 這意味著洛市和洛縣之間有必要更深入的合作，且需要有額外的州和聯邦資源，從根本上提出真正的減少街頭無家可歸的解決方案，並再次使公共空間

讓每個人都能安全且易於使用。