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加州已做好為合規者打第三針疫苗的準備

洛杉磯訊
加州為第三針疫苗的施打做準備。（美聯社）
加州為第三針疫苗的施打做準備。（美聯社）

隨著聯邦食品暨藥物管理局（FDA）緊急授權65歲以上接種兩劑輝瑞疫苗的人士，在至少六個月後接種加強疫苗，加州衛生局23日表態，已經做好為符合資格的人士打第三針疫苗的準備。

加州衛生局局長加利（Mark Ghaly）23日表示，加州有650萬65歲以上的人士。其中有很多人接種了輝瑞疫苗。預計在未來幾周會有約17萬至25萬的加州人接種第三針疫苗，這些人都是有罹患新冠重症的高風險人士，或是經常有機會接觸到新冠病毒的人士。

FDA已經授權65歲以上，或有身體疾病，或工作中有高風險接觸新冠病毒的人打加強針疫苗。接下來CDC將出台具體哪些人以及何時打第三針疫苗的規定。

FDA此前向美聯社透露，可以施打加強針的人士包括醫護人員，教師，超市員工，監獄服刑者及遊民。

加利表示，加州正在與地方機構、醫院合作，確保一旦詳細政策出台，可以立刻為他們施打加強針。而疫苗預約系統MyTurn也已做好第三針預約程序準備。此外，加州符合資格打加強針的民眾也會收到短信提醒。

根據加州州長紐森辦公室，除了加強針，加州政府也在為12歲以下人士打疫苗做準備。12歲以下疫苗政策預計下月出台。

疫苗 加州 FDA

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