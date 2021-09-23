我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州超市槍擊案 至少2死13傷

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

洛市女議員因袒護和任選區遊民泛濫被罷免失敗

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯市第四區市議員拉曼（Nithya Raman）反罷免成功。（Raman網站）
洛杉磯市第四區市議員拉曼（Nithya Raman）反罷免成功。（Raman網站）

尋求罷免洛杉磯市第四區市議員拉曼（Nithya Raman）的組織， 上周末結束了簽名收集工作，承認無法在 11月4日的最後期限前達成目標。

拉曼於 2020年11 月當選市議員，代表從銀湖（Silver Lake）到漢考克公園（Hancock Park）再到休曼橡林（Sherman Oaks）地區。她被罷免理由是指該選區內的遊民在好萊塢安營扎寨，犯罪猖獗，髒亂不堪，人道主義危機升級，身為市議員無所作為，甚至還反對城市強制性清理。因此，選民發起罷免，要求還他們一個安全衛生和美好宜居的家園。

罷免運動組織者在結束簽名聲明中表示，他們遇到了「令人困惑的形式」和「過於複雜的規則」，以及在揮之不去的大流行期間收集簽名的挑戰。該組織需要收集到近2萬7500 個有效簽名才有資格成案，交付選民投票表決。組織者柯林斯（Susan Collins）表示，該組織一直致力於讓這座城市「更安全、更清潔、更健康」。

拉曼也在聲明中回應說，這次罷免的企圖從未妨礙她繼續做應該做的事情。「我愛這個地區的人民和社區，並將繼續與他們合作，使這裡成為一個更適合生活、工作和撫養孩子的地方。」

洛杉磯市議會共有三位成員收到市府書記官的罷免通知，除了拉曼以外，還有兩位分別是第 11 區市議員博寧（Mike Bonin），以及第14區擁有華裔血統的市議員德利昂（Kevin de Leon），他們被罷免的理由基本相同，都是被指袒護和聽任選區內的遊民泛濫。

洛杉磯 工作 投票

上一則

疫情期百業蕭條 但南加這家移民糕餅店生意獨好

延伸閱讀

「說有多糟就有多糟」 洛市西區搶劫猖獗 光天化日開槍

「說有多糟就有多糟」 洛市西區搶劫猖獗 光天化日開槍
華裔議員德利昂參選洛市長 卻面臨罷免

華裔議員德利昂參選洛市長 卻面臨罷免
州長罷免選舉 信使報：最終投票率可能超過50%

州長罷免選舉 信使報：最終投票率可能超過50%
州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

州府大沙加緬度地區 6成反對罷免紐森

罷免賈斯康受挫 華人不放棄

罷免賈斯康受挫 華人不放棄
賈斯康樂見罷免失敗： 保持警惕嚴防捲土重來

賈斯康樂見罷免失敗： 保持警惕嚴防捲土重來

熱門新聞

中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47

超人氣

更多 >
相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳

相隔2年再接節目 綜藝大哥滿頭白髮宛如周星馳
由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少

由愛轉恨？此時想買房的美國人 40年來最少
北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備

北京不救？傳要求地方政府為恒大倒閉做好準備
打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天

打賭脫衣？他吃飯吃一半 全裸走向吧檯聊天
楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾

楊振寧出席百歲大壽活動 45歲妻翁帆相伴仍氣質出眾