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南加河濱市開始允許路邊攤經營

河濱訊
河濱市擬允許市區路邊攤經營。（資料圖）
河濱市擬允許市區路邊攤經營。（資料圖）

新冠疫情爆發後，南加內陸河濱市（Riverside City）與其它地區一樣，商家經營遭到重創。如今疫情漸趨緩和，居民出行增加。河濱市市議會近日決定，允許人們更容易在市區街路上出售食品或其它商品，但對營業時間及在大型社區活動附近經營加以限制。

河濱市議員在21日的市議會上，在一位市議員表決棄權時，以6比0通過這項決定。棄權的市議員是Chuck Conder，另一位市議員Gaby Plascencia表示，這項決定非常重要且及時，是將街頭攤商納入城市經濟的時候。

城市法規執法部門經理Gary Merk表示，會根據市議會的決定修訂現行法規，並呈交下一次市議會通過。對於棄權決定，市議員Chuck Conder說，市議會對此表決太早，有些草率。而且具體提案內容不明確和不具體，他希望制訂更嚴謹的規則。

據悉，河濱市這項決定，是在經過數月調查後作出。來自攤商、餐廳及其他業者代表，在市議會表達意見時，認為市府制定規則，應該有利於經營，而不是騷擾。也有業者表示，規則要為流動攤商創造公平競爭環境，並確保人們在路邊經營是安全的。

市法規執法部門經理Gary Merk表示，在規則方面市議會還要求限制攤商手推車大小，配備照明燈確保夜間安全操作。目前工作人員正在考慮與其它城市攤商做比較，如何調節手推車燈光照明及大小，保持人行道暢通，更適合河濱市需要。至於午夜規則，在市中心娛樂區經營限制，還需進一步推出法規。

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