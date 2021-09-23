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疫情減緩 賭城增添最新最先進元素 再展魅力

蕭愛╱拉斯維加斯報導
賭城水舞每天定時演出。（蕭愛提供）
賭城水舞每天定時演出。（蕭愛提供）

世界有名的賭城Las Vegas ，受到新冠病毒疫情影響，蕭條了好長一段時間，隨著疫情減緩、天氣逐漸轉涼，現在已經恢復往日的熱鬧，來自全球各地的遊客，讓賭城大道上的五彩霓虹燈又大放光彩！

影音來源：蕭愛

賭城不是一日造成的，整條賭城大道都是各有各特色的大酒店，每晚變幻莫測又璀燦的燈光，把沙漠夜空變得熱鬧非凡。

南加得天獨厚，距離賭城約四個小時車程，因此賭城猶如南加人的豪華後花園，親朋好友來南加，到賭城一遊，幾乎是必須的行程。它更是南加人周末假期最喜歡去的休閒場所。

其實除了各種不同的博奕之外，賭城有各種最頂尖的表演，歌唱、舞蹈、魔術、馬戲，應有盡有，藝人都以能在拉斯維加斯表演作爲人生目標。來自台灣的魔術師劉謙曾經就應邀來賭城表演。目前有位華裔年輕魔術師在賭城表演，Lady Gaga也即將再來賭城獻藝。

各家大賭場幾乎都有商業街，有各種精品駐店，現在這些精品店都已經陸續開始營業，有少數仍然限制店內人數，外面設有排隊路線。

拉斯維加斯也是藝術品最好的展覽場所，各種繪畫、雕塑、甚至別出新裁的藝術，都有可能出現，像在Aria 大廳展出的五十一隻北極小熊，就是米蘭藝術家Paola Pivi 用聚氨脂、塑料、羽毛、鋼絲創新作品。北極熊棲息地因氣候極端變化，面臨存亡問題，藝術家借創意，呼籲世人注意此一問題。幾乎每一家Casino 都會有不同的藝術品展出，像Bellagio 的O戲院前廳正在展出名雕塑家Richard Macdonald的作品。

賭城也是美食天堂，來自全球的美食，都會在這裏開店。賭城各家的Buffet 曾是各自的招牌，疫情來襲，各家都暫時關閉。目前多家都陸續開了，但是仍然有些限制，像Bellagio的Buffet 營業時間是上午8時到下午5時。South Point的Buffet 一直在營業，因為在比較遠的賭城大道上，觀光客比較少，生意一直不錯，他們説它是當地居民的Buffet 。

來自台灣的鼎泰豐也在疫情期間開幕了，去年10月登上賭城大道，已經開業了一年。目前生意很不錯，最好要事先訂位。餐廳裝潢、餐具都是全球一致，給華人熟悉又親切感。

雖然在疫情中，拉斯維加斯在今年仍然有新生力軍加入陣容：名勝世界（Resorts World Las Vegas）。這個賭場也是十多年來賭城首個全新建造的大酒店。雖然已經營業，很多設施還在繼續建設中。這家由總部馬來西亞雲頂集團擁有的度假村，於2015年首次動工，共有3500間可用客房和套房。還有一個可以容納5000人的大音樂會場地。

拉斯維加斯是沙漠裏的奇蹟，可以説人造的觀光區，不同年紀有不同的玩法，但有個共通點，需要有好的腳力，每一賭場都是超級大，需要靠自己的雙腳才能走的寬、走的遠。

拉斯維加斯永遠有最新最先進的元素加入，它不但吸引未去過的人，更吸引老顧客一遊再遊，永不厭倦！

鼎泰豐登上賭城美食舞台。（蕭愛提供）
鼎泰豐登上賭城美食舞台。（蕭愛提供）
室內花園隨季節佳節而變化。（蕭愛提供）
室內花園隨季節佳節而變化。（蕭愛提供）
賭城已經恢復往日的熱鬧。（蕭愛提供）
賭城已經恢復往日的熱鬧。（蕭愛提供）
賭城街頭目前最流行的五彩透明氣球。（蕭愛提供）
賭城街頭目前最流行的五彩透明氣球。（蕭愛提供）
賭城的中秋皎潔月色。（蕭愛提供）
賭城的中秋皎潔月色。（蕭愛提供）

賭城 疫情 南加

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