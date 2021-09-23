南加橙縣發現今年首例西尼羅病毒感染病例

橙縣確認首例西尼羅病毒感染患者。（資料圖）

南加橙縣 公共衛生局（Orange County Health Care Agency）22日宣布，確認一名普安那公園市（Buena Park）女性居民西尼羅病毒檢測 呈陽性，這是橙縣2021年初以來首個感染西尼羅病毒患者。官員表示，這名患者9月初因神經侵入性疾病在醫院接受治療，現在正在康復中。

據悉，橙縣在2020年有19人感染西尼羅病毒，其中一人死亡。縣公衛局副局長Dr. Matt Zahn表示，西尼羅病毒正在橙縣傳播，每年在夏季發生並持續到秋季。避免西尼羅病毒感染最好的途徑，就是採取預防措施避免蚊子叮咬。

縣公共衛生局提醒居民，將住宅周邊積水清理乾淨，防止蚊子產卵繁殖。同時確保住宅門窗密閉狀況良好，在消滅蚊子時，可使用含有一些有效驅蚊成分，比如避蚊胺（DEEF）、派卡瑞丁（picaridin）、檸檬桉葉油、IR3535 （驅蚊脂）等。蚊子在黎明和傍晚前最為活躍，所以此時居民應盡量避開，限制戶外活動。如果有必要外出，勿要穿短袖衣及短褲，避免蚊子叮咬。

大多數情況下居民若感染西尼羅病毒，不會有明顯症狀。但有大約20%的感染者會出現頭痛、身體痛、噁心或皮疹。更嚴重的會出現頭痛加劇、頸部僵硬、意識模糊、渾身無力，甚至會發生癱瘓。任何出現這些症狀的感染者，要立即就醫。