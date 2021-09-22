首支華人組成的男子網球隊 將代表加州參加全美比賽

亞市男子網球隊SeaBiscuit將參加全國性網球比賽。（章紹安提供）

誕生於洛杉磯縣華人 密集城市亞凱迪亞（Arcadia）的男子網球隊SeaBiscuit，將在10月22日代表加州 參加全美的網球大賽，在世界級比賽的紅色場地上，和全國50州選手競爭冠軍頭銜。這是史上首次由華人領隊和教練組成的比賽隊伍，如果能贏得比賽冠軍，可謂創造歷史。

華人旅館 業者章紹安（Andy章）2001年在亞市創立華人男子網球隊SeaBiscuit，這個隊名來自一匹傳奇的賽馬，這匹賽馬比賽的地方就在他的旅館前面。SeaBiscuit一度被人不看好，一路從低谷到最強，成為全美得到最多獎牌的賽馬。他希望這個名字寓意他們的隊伍也能成為一匹黑馬。

男子網球隊SeaBiscuit最初以華人為主，近幾年陸續加入一些其他族裔隊員。他們這一組隊員今年一路從聖蓋博谷打到鑽石吧，成為無敵手，不僅獲得九場全勝，還在聖地牙哥打敗加州八個隊伍，獲得前往全國參加男子雙打比賽的入場券。

章紹安說，USTA為美國網球協會（United States Tennis Association）簡稱，總部在奧蘭多，他們將於10月22日前去進行三天的比賽，在紅土地上和全美17個區域的隊伍比賽。

他說，球員很難得去全國性比賽，這個比賽的水平很高，屬於8.0的層級，不是一般業餘娛樂性質，是錦標賽級別。全加州只有他們12個人可以去，其中一半是亞裔，平均年齡在55歲以上。隊員平時每周六、日每天都會拿出三個小時練球，最近為了參加全國比賽更是每周去布班克特訓。

章紹安表示，為了參加比賽還特別訂制隊服，每年參加全國性比賽，每州代表顏色都不同，今年加州是橘紅色，所以他訂做設計了隊服送給所有球員。他喜歡網球20年，尤其愛網球的刺激與速度，他認為男人就要有衝鋒陷陣的爽感，球刷下去，乾淨痛快。他希望這次能打贏比賽，之後可以把這段光榮經歷講給孫子孫女聽。趁著現在大家都還年輕，打好比賽，隊員體力也都是自己培養，不吃藥不打針。

大賽在即，作為領隊的章紹安要負責運籌帷幄。他說，做隊長比較難做，12個人要根據對方的水準組合來應對，因此隊內的人要有不同水平的組合，同時因為三天比賽每天要比兩場，要斟酌球員體力能力和個性，要考慮全局。希望這次贏得比賽後，大家一起喝啤酒吃壽司慶祝。