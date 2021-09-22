南加內陸22日最高溫可至三位數

內陸22日高溫，恐發生野火。（消防局提供）

雖然南加 夏季天氣進入尾聲，但高溫 仍然徘徊南加，尤其內陸帝國氣溫更高，最高溫度可至三位數。國家氣象局22日在內陸部分地區發布高溫警報。

高溫地區包括河濱（Riverside County）、聖伯納汀諾兩縣（San Bernardino County）山谷，以及部分城市，如聖伯納汀諾、安大略（Ontario）、莫瑞諾谷（Moreno Valley）、芳塔那（Fontana）、庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）以及科洛那（Corona）等。

國家氣象局說，溫暖和乾燥天氣將貫穿22日全天，內陸地區氣溫一般最低90度最高可達100度，當天若發生野火，會迅速蔓延。預計當天溫度會在95度至105度，風速是每小時20-35哩。

高溫可導致與炎熱有關疾病，注意預防，尤其老人、孩童或體弱者要留意避暑。若在室外工作，可比平時引用更多飲品，避免日光下多逗留，要留意看望或聯絡體弱親屬或鄰居，避免發生危險，一旦出現意外，要及時就醫。

國家氣象局專家表示，雖然內陸地區22日高溫，但不會打破以往記錄。橙縣內陸地區本周早些時候氣溫至90度，稍晚會降至80度。沿海地區氣溫可達70度。洛杉磯 縣山谷地帶高溫也可達100度，市中心地區可至90度左右。