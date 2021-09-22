想在加州看千人的室內演場會 須先打疫苗

從10月7日起，洛縣超過1萬人的戶外大型活動的參與者和工作人員，需要提供疫苗接種證明，或72小時內冠狀病毒檢測呈陰性證明。（本報檔案照）

加州 日前釋出疫苗 新政，要求大眾若想參加室內大型活動，從9月20日起必須出示疫苗接種卡，或者出示最新的新冠檢測 陰性報告，才能入場。根據最新數據顯示，加州目前是全美新增確診人數最少的一州，將持續帶領其他州對抗疫情。這項新規預計實施至11月1日，適用於所有容納至少千人的室內大型活動，包括演唱會、球賽、會議、展覽等。

州衛生局也說明，大型購物中心、博物館等均不在這項新規內，因為一直以來其都對一般公眾開放，且未像被設限的大型活動，涉及商號直接向民眾賣食物和飲料的較多接觸。不過私人大型聚會活動則必須遵守該項新規。另外，州衛生局也「強烈建議」，容納超過1萬人的戶外大型活動，像是戶外球賽、演唱會、遊行、馬拉松、慶典等，同樣遵守該新規。

州衛生局也指出，民眾若不方便隨身帶卡，也可出示疫苗接種卡的照片。尚無資格接種疫苗的12歲以下兒童，可出示72小時內的新冠檢測陰性報告。加州公共衛生局官員Tomás J. Aragón表示，Delta變種病毒傳染力強，容易在群聚中擴散，要求民眾入場前出示疫苗卡，可降低大家的染疫風險，減少染疫住院率及死亡。

洛杉磯縣比加州政府的規定更為嚴格。洛縣公衛局9月17日發布新命令，從10月7日起，人數超過1萬人的戶外大型活動的參與者和工作人員，需要提供疫苗接種證明，或72小時內冠狀病毒檢測呈陰性證明。這項規定將適用於位於洛縣的環球影城（Universal Studios Hollywood）及六旗主題樂園 (Six Flags Magic Mountain）。公衛局也同時要求室内酒吧、夜總會等的常客和員工，在10月7日起提出至少接種一劑疫苗的證明，11月4日之前須提出完全接種疫苗證明。