洛杉磯聯合學區及教師工會達成疫情新協議 包括加薪5%

洛杉磯聯合學區及其教師工會達成疫情新協議。（美聯社）

洛杉磯 聯合學區及其教師工會22日宣布達成臨時協議，要求擴展安全做法，與為因新冠而必須隔離的學生提供學習支持，以及為教育 工作者提供5%的加薪和其他財務支持。

該協議必須由洛杉磯聯合教師協會（UTLA）和LAUSD教委會投票 批准。UTLA成員投票訂9月30日至10月2日進行。如果雙方同意，合同有效期至2022年6月30日。

據工會稱，該協議的關鍵要素包括：無論疫苗接種情況如何，至少到12月17日繼續對所有學生和教職員工進行定期新冠測試；繼續對校園內的所有人在室內外強制戴口罩，並繼續在所有教室使用MERV過濾器或等效的空氣過濾系統，直到至少12月1日；當學生或員工的新冠檢測呈陽性且學生被隔離時，需創建隔離程序檢查清單，列出管理員和學區所需採取的行動；為被隔離的學生提供可實時獲取的指導，新的同意書給學校因山火停課期間，確保遠程教學；實施新策略以填補教育空缺，以滿足家長對洛杉磯在線獨立學習計劃的需求。

除了追溯至7月1日5%的工資增長，LAUSD表示，教師還將獲得2500元的一次性津貼，而學校護士將獲得5000元/三年的留任獎勵。