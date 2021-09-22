我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來自台灣的半導體女王蘇姿丰 成為拜登科技顧問

Fed不急於縮表 股指終止連4跌

洛杉磯聯合學區及教師工會達成疫情新協議 包括加薪5%

洛杉磯訊
洛杉磯聯合學區及其教師工會達成疫情新協議。（美聯社）
洛杉磯聯合學區及其教師工會達成疫情新協議。（美聯社）

洛杉磯聯合學區及其教師工會22日宣布達成臨時協議，要求擴展安全做法，與為因新冠而必須隔離的學生提供學習支持，以及為教育工作者提供5%的加薪和其他財務支持。

該協議必須由洛杉磯聯合教師協會（UTLA）和LAUSD教委會投票批准。UTLA成員投票訂9月30日至10月2日進行。如果雙方同意，合同有效期至2022年6月30日。

據工會稱，該協議的關鍵要素包括：無論疫苗接種情況如何，至少到12月17日繼續對所有學生和教職員工進行定期新冠測試；繼續對校園內的所有人在室內外強制戴口罩，並繼續在所有教室使用MERV過濾器或等效的空氣過濾系統，直到至少12月1日；當學生或員工的新冠檢測呈陽性且學生被隔離時，需創建隔離程序檢查清單，列出管理員和學區所需採取的行動；為被隔離的學生提供可實時獲取的指導，新的同意書給學校因山火停課期間，確保遠程教學；實施新策略以填補教育空缺，以滿足家長對洛杉磯在線獨立學習計劃的需求。

除了追溯至7月1日5%的工資增長，LAUSD表示，教師還將獲得2500元的一次性津貼，而學校護士將獲得5000元/三年的留任獎勵。

洛杉磯 投票 教育

上一則

南加內陸突發野火 附近居民撤離

延伸閱讀

洛杉磯國際機場擬試行地震預警系統 明年上線

洛杉磯國際機場擬試行地震預警系統 明年上線
把臉塗黑抗議疫苗規定 俄勒岡州小學老師被停職

把臉塗黑抗議疫苗規定 俄勒岡州小學老師被停職
1991年揭金恩遭警痛打 洛杉磯男子新冠病逝

1991年揭金恩遭警痛打 洛杉磯男子新冠病逝
洛杉磯菁英獅子會換届典禮 辦大型慈善晚會

洛杉磯菁英獅子會換届典禮 辦大型慈善晚會
羅賓斯維爾高中確診激增 24日前遠端學習

羅賓斯維爾高中確診激增 24日前遠端學習
強制學生打疫苗？西康曲柯士達學區延後投票

強制學生打疫苗？西康曲柯士達學區延後投票

熱門新聞

中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47

超人氣

更多 >
SB 9法案生效 華人急搶地

SB 9法案生效 華人急搶地
沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免