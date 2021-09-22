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洛市黑命貴領袖告警局 稱警對騙局反應過度 意在報復她

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
BLM領導人起訴洛杉磯警局，對虛假911電話過度反應。（洛杉磯時報視頻截圖）
BLM領導人起訴洛杉磯警局，對虛假911電話過度反應。（洛杉磯時報視頻截圖）

洛杉磯「黑人的命也是命」（Black Lives Matter-Los Angeles）組織聯合創始人Melina Abdullah，日前就洛杉磯市和洛杉磯市警察局對於去年一個911電話的回應提起訴訟，當時一名男子打電話謊稱自己在Abdullah家中關押人質，導致全副武裝的警察來到現場。

2020年8月，洛市警察接到一名男子電話，來電者稱他要在一小時內獲得100萬元，否則將開始殺害關押的人質。警方隨即作出回應，對Abdullah的房子進行大規模包圍。

Abdullah表示她當時非常擔心自己和孩子的安全，「我不知道警察為什麼突然出現在這裡，他們用槍指著我家，房頂上空有一架直升機，沒有人敲門，警察宣布讓人舉起手來，當時我的孩子們都在家裡。」當Abdullah舉起雙手走出屋外並走到警官面前時，一名警察問她是否有危險，她回答說沒有。警方當時對Abdullah解釋，「我們接到電話稱，有個男人把你們扣為人質，他想要100萬，否則他會在一小時內殺了你們。」

警方後來確定該電話是有人故意撥打虛假緊急電話，以將武裝警察拉到某個地點，此類事件過去一直可能是致命的，曾促使FBI發出警告它們對目標人群構成的危險。

Abdullah在9月21日（週二）向加州高等法院提起的訴訟中稱，她當時很害怕警察會開槍打她的家，並傷害孩子，並稱洛杉磯警局儘管有她的聯繫信息，但並未嘗試聯繫過她。 Abdullah認為，警方對這個911虛假電話的過分回應，旨在恐嚇她和她的家人，以報復她的「黑命貴」抗議工作，而不確定電話是否合法。

訴訟稱，當時警官允許Abdullah的保安人員穿過圍牆進入她家，並允許兩名鄰居在她走出家門與警官對話時走到她身邊，這些行為表明，警方實際上並不相信家中存在綁架人質情況。Abdullah聲稱洛杉磯市警察局的行為構成非法扣押、非法監禁、過度使用武力、攻擊和疏忽，以及其他侵犯Abdullah權利的行為，「警察局試圖恐嚇我們，他們並沒有試圖保護我或孩子的安全，這實際上是一種傷害。」

洛市警局發言人Stacy Spell表示，該部門無法對未決訴訟發表評論。然而，部門官員此前曾為現場警官的行為辯護，稱他們遵守了協議。

Abdullah的律師Erin Darling表示，有充分證據表明洛市警局「知道或應該知道該電話是騙局」，並且該部門應制定政策，以防止類似事件發展到對知名人士造成創傷，尤其是像Abdullah這樣批評警察的人，「對於熟悉警察虐待的人來說，Abdullah在那個恐怖的時刻會想，天哪，他們想殺了我，這是他們的藉口。」

包括市議會成員在內的多位市政府官員呼籲，對這起事件進行調查。

警察 洛杉磯 911

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