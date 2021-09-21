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洛縣女子疑似深夜被綁架 監控錄像全拍下

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
9月18日晚，洛縣貝爾花園市Toler Avenue 6500 街區，一名女性被男子抓住並逼到車中。（監控視頻截屏）
9月18日晚，洛縣貝爾花園市Toler Avenue 6500 街區，一名女性被男子抓住並逼到車中。（監控視頻截屏）

洛杉磯縣貝爾花園市（Bell Gardens）一個居民家的監控錄像，近日抓拍到一段視頻，顯示一名女性可能被綁架的事件，該視頻清楚地記錄了一名男子在馬路上抓住一名女性，並強行將她逼回車中的過程。

影音來源：貝爾花園市警局╱記者邵敏後製

據貝爾花園市警察局新聞稿，警方於9月19日晚上10時左右首次獲悉該視頻，視頻中顯示的疑似綁架事件應該發生在18日（週六）晚，地點在貝爾花園市Toler Avenue 6500號 街區後近。

從這段鄰居拍攝並由警方公布的監控錄像中顯示，案發時，一輛被描述為可能是本田（Honda）S2000的銀色兩門轎車，在路上突然停了下來，一名女性從乘客車門跑出來，另一名身穿連帽運動衫的男子緊跟著出來，追到馬路上並抓住女性，然後將她逼回車內，這名男子隨即進入汽車的駕駛員側，倒車迅速離開。

調查人員稱，在男性進入車輛之前，可以看到司機的車門被打開，這表明車上有另一個人，或者是那名女性打開了車門。調查人員仍不確定視頻顯示的究竟是一起綁架案，還是某種類型的家庭事件。

警方目前正向公眾尋求幫助，任何知情者或了解監控視頻中人員身分的，請致電警察局562-806-7694。

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