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洛市中餐廳服務員遭遊民闖進砍刀 手裂開一半

記者邵敏／洛杉磯報導
洛杉磯華人餐廳服務員遭遊民砍刀，手裂開一半，圖為案發現場附近。（Google地圖）
洛杉磯華人餐廳服務員遭遊民砍刀，手裂開一半，圖為案發現場附近。（Google地圖）

洛杉磯縣亞凱迪亞市華人居民林先生，在洛杉磯市MacArthur公園附近，擁有一家經營了近十年的中餐館；據林先生稱，餐館這幾年飽受遊民困擾，月前就發生一起遊民衝進餐廳，砍傷服務員的可怕事件，洛市警局對此也表示非常無奈。

林先生向本報記者指出，今年3月18日下午6時30分左右，一名遊民衝進他的餐館，揮刀砍向女服務員，朝她的中指和無名指砍下去，導致當時整隻手裂開一半。

林先生回憶，整個事件就發生在短短幾分鐘內，「一開始有個男遊民急沖沖地跑進店裡，像是有人在後面追趕他，半分鐘後，一名三、四十歲的白人女子拿著一把刀追進來，這名女子看上去就感覺有精神問題，她拿著刀在追趕那名男子。」

當時一名女服務員剛下班，丈夫來店裡接她，兩人就站在店門口，「我叫他們倆趕緊到房間裡躲一下，不要站在門口，話還沒說完，那名白人女子就拿著手中的刀準備砍向女服務員的老公。」時隔幾個月，林先生還清楚地記著當時的場景，「就在那個時刻，女服務員把手伸到她老公前面，想擋住那把刀，她整隻手掌直接被砍了下去，在中指和無名指之間裂開兩半，太嚇人了，血淋淋的。」

見此情景林先生馬上報警，據他陳述，洛市警局Rampart分局員警，十幾秒就趕到現場，用電擊槍制服住嫌疑人，受傷的女員工也被迅速送到附近醫院急救，「當時是一名韓裔警察到場，他跟我說，抓了這些遊民也沒什麼用，按照目前洛杉磯的法規，類似這樣的嫌疑人抓進去三周就會放出來，警察拿他們沒有任何辦法。 」

林先生表示，這樣的事件在餐廳附近很常見，槍擊案也常發生，因為周圍遊民眾多，治安狀況很差，「說實話，在那邊生活工作的人對這樣的事已見怪不怪了。」

據林先生介紹，餐廳每日都會有十幾名至二十名遊民進出，「有些是吸毒者，有些是精神錯亂者，他們會向客人討錢，是肚子餓了他會到店裡乞討食物，如果是老人或殘疾人，我會給他們一些吃的，但不會給年輕人，他們就搶，我有時候還會跟他們對打。」

林先生說，一開始碰到遊民搶食物的情況，他還會報警，但警察會在電話中詢問，對方有無攻擊或者威脅他人，如果沒有，警察就不會出警。「有段時間我還請保安在外面守店，後來保安也被這些遊民攻擊，我還因此賠錢給保安，後來索性就不請了。」

既然治安狀況這麼糟糕，林先生為何在此開店近十年？ 「因為簽了十年租約，實在沒辦法，不過馬上就到期了，我肯定不再做下去了，十年前治安還沒有這麼差，現在真是一天不如一天，太亂了！」

警察 洛杉磯 韓裔

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