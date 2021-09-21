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洛縣車禍一死四傷 但死者是死於車禍或自殺仍是謎

記者張宏／綜合報導
艾爾蒙地（El Monte）20日晚上發生一起疑似槍擊事件引發的車禍，一名西裔男子死亡，另外四人受傷入院。初步調查死者死因可能是自己所為。（CBSLA截圖）
艾爾蒙地（El Monte）20日晚上發生一起疑似槍擊事件引發的車禍，一名西裔男子死亡，另外四人受傷入院。初步調查死者死因可能是自己所為。（CBSLA截圖）

洛杉磯縣艾爾蒙地（El Monte）20日晚發生一起槍擊事件引發的車禍，一名西裔男子死亡，另外四人受傷入院。僅管警探初步調查認為，死者很可能在車禍發生前就死於自己造成的槍傷，但因有一些疑點尚待澄清，目前案件作為死因可疑在調查當中。

事件發生在20日晚7點35分左右，當局在位於Meeker道2600號街區，處理一起兩車相撞事件，發現其中一輛車裡的西裔男性已被槍殺。艾爾蒙地警局稱，這名男子被發現時已死亡，他坐在駕駛座上，頭部中槍流血，車內並發現一枝手槍。

目前死者名字沒有立即公佈，另外一輛汽車裡的四人被送往醫院，並無生命危險。這四人據悉是一對夫妻和他們的兩個孩子，其中妻子並有孕在身，尚留在醫院接受觀察。由於當局調查槍擊事件， 車禍附近的Mountain View路和Elliot道一度被關閉。

警方後來在調查過程中，發現死者的汽車裡很可能曾有一名女性乘客，但她自行離開，並被送往醫院，目前並無生命威脅。

目前，警方正在該地區尋找可能的視頻監控和/或目擊者。初步調查顯示，死者男性可能在碰撞前自己開槍，但仍被視為可疑的死亡調查。他的死因並將由洛縣驗屍官辦公室確定。

警方並鼓勵任何了解此事件的人，撥打 (323) 890-5500 ，與洛杉磯縣警局兇殺科聯繫。

車禍 艾爾蒙地 汽車

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