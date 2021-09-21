民航機駕駛員涉南加多起強姦案 DNA讓他現形落網

嫌犯Robert Daniel Yucas最近在某電視節目上，以美國陸軍退役准尉的身分，接受關於911事件20周年接受採訪。（新聞截圖）

一名貨機駕駛員日前在阿拉斯加（Alaska）被捕，他涉嫌在橙縣 阿里沙维埃荷市（Aliso Viejo)一公園攻擊三名女性，包括對其中一名女子性侵 。

執法部門20日表示，該名男子與發生在河濱縣和聖地牙哥縣的其他案子相關聯，相關部門認為他還涉嫌犯下其他多起案子。

根據橙縣警局，被逮捕的男子為51歲的Robert Daniel Yucas，居住在河濱縣Cathedral City。他於9月16日在阿拉斯加的安克拉治(Anchorage)被捕，當時他剛從中國返程回來。警方通過阿里沙维埃荷市兩起案件中提取的DNA 證據，鎖定了嫌疑人。

發生在橙縣的第一起已知案件是在2020年1月20日。當時一名22歲年輕女性在Woodfield 公園玩滑板。據稱，Robert Daniel Yucas當時攔下受害人假借問路攻擊了她，並將其拖至附近灌木叢中性侵了她。當時警方從該案中提取了DNA，但在數據庫中未能找到匹配人員。

第二起案件發生在2020年4月20日，當時一名32歲女子在Woodfield公園跑步時被攻擊，她經過激烈反抗趕走了襲擊她的人。警方也在該案中提取了DNA。

第三起案件發生在2021年8月28日。當時一名41歲女性在公園裡散步。她稱有人用鎖喉工具將其拖拽至附近灌木叢，並試圖性侵她。她後來失去了意識，醒來後發現倒在灌木叢，褲子被扒下來。

警方之前發佈嫌犯肖像畫，但未能得到有用線索。

警方在9月4日接到匿名線索電話，與聖地牙哥一起案件有關。警方從該線索最終聯繫到橙縣襲擊案的DNA證據。調查人員後來還發現在河濱縣的一起案件的DNA，與橙縣案件DNA相符。警方終於查到了嫌疑人Robert Daniel Yucas。

Robert Daniel Yucas目前在阿拉斯加等待被引渡回加州。他被起訴以三起性侵綁架罪，一起強姦罪，一起強姦未遂罪以及三項攻擊罪。他面臨39年至無期徒刑。

檢方稱Robert Daniel Yucas是「連環強姦犯」。檢察官Todd Spitzer稱其「肆無忌憚」，「精於算計」。檢方表示他經常在美國各地和全球飛行，不排除有其他受害者。

Robert Daniel Yucas最近還在某電視節目上，以美國陸軍退役准尉的身分，接受關於911事件20周年接受採訪。