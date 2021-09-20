紐森壓倒性勝選 突顯加州兩城鄉選民極端歧異

加州罷免選舉，紐森(左)取得大勝，但卻也凸顯加州地緣政治分歧。（美聯社）

日前落幕的加州 罷免選舉，州長紐森（Gavin Newsom）取得噴井式勝利，然卻也凸顯該州地緣政治的分歧：民主黨 在沿海與都會區獲得廣大支持，但在北部鄉間與內陸地區農業重鎮，很大部分的選民則希望紐森下台。但在中加州和南加州的共和黨 重鎮，反對罷免的票數仍多於贊成。

門諾學院（Menlo College）政治學家Melissa Michelson說，「這幾乎就像兩個不同的州。」多年來，加州北部的保守派居民，一直試圖脫離加州，以反映他們的政治傾向。

儘管加州是自由派大本營，民主黨在加州包辦了所有州級民選官員職務，參眾議會也擁有三分之二多數席次，然加州也是非常保守地區的所在地，這些居民長期以來與沙加緬度非常疏遠。

共和黨自2006年以來，都未能贏得州級選舉。2020年當時競選連任的共和黨籍總統川普（Donald Trump）在加州獲得600萬張選票，比之前共和黨籍總統候選人都多，但民主黨仍獲得壓倒性勝利，贏得近64%選票。

在加州53個國會眾議會席次，共和黨人僅占11席，然他們所屬選區，仍無法擊敗洛杉磯、舊金山灣區等大城市。過去為共和黨大本營，人口第二多與第三多的聖地牙哥縣和橙縣，如今也不再是共和黨優勢。

本次罷免選舉，在85%開出的選票中，反對罷免紐森占64%，聖地牙哥縣反對罷免比例的比贊成票多出17個百分點，而在共和黨的大本營橙縣，反對罷免者比贊成多出4個百分點。人口第十大的中加州農業重鎮佛瑞斯諾縣（Fresno），是贊成罷免最多的縣，但也僅領先一個百分點。

支持罷免的共和黨組織者，未能擴大他們的吸引力，在他們大本營地區亦然，包括少數黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）所屬的寇恩縣（Kern），罷免選舉投票率低於50%。

擁有1000萬人口、全國最大的洛杉磯縣，是加州民主黨核心，300多萬民主黨人占加州民主黨人近三分之一。紐森在該縣贏得近71%選票。

長期以來，民主黨人在美國城市地區占主導地位，而造成如今地域性分歧原因，包括1990年代初期的經濟衰退、軍事基地關閉、國防工業崩塌等，促使許多白人勞工階級居民遠離加州。

加州經濟關注新興的矽谷與娛樂產業，這兩個都是自由主義堡壘。與此同時，隨著數百萬西裔和亞裔人口遷入，大多數人口居住的沿海地區，變得更民主與多元化。

上任第一天起，紐森就承諾不會忽視中央山谷，他支持該地區興建高鐵，誓言向缺乏飲用水的地區提供水資源。但他的政府在乾旱期間限制用水，無疑使該地區農民限於困境。但現實的情況是，紐森無法讓所有人開心。