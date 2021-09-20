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華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

記者王若然／綜合報導
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

由著名華裔作家暨醫師馬嚴君玲（Dr Adeline Mah）及丈夫Robert Mah創立的落葉基金會（Falling Leaves Foundation），日前捐贈3000萬元給爾灣加大（UCI），用在建造一座20萬平方呎的「落葉基金會醫學創新大樓」，希望促進跨學科教學和做為轉化研究活動的設施，替核心教學和實驗室提供最佳空間，以擴大醫學和健康科學的進步。

這座大樓建成後，將成為美國西海岸最大的醫學大樓之一。爾灣加大校長Howard Gillman說，「這項巨大的餽贈認可了爾灣加大在探索新醫藥和科學領域的基礎、轉化、臨床研究的成績。」他說，「落葉基金會醫學創新大樓將是探索新科學和提高民眾生活水平的重要資源。」

落葉基金會醫學創新大樓將建在Michael Drake路上的爾灣加大健康科學區，大樓內將有先進、完善的實驗室和討論室，方便不同領域的研究人員跨學科合作。來自不同學科的團隊將進行戰略合作，推動創新，帶來新穎的見解和新的治療方法，以幫助社區蓬勃發展。

爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein表示，這項餽贈是極具啟發性和視野性的。他讚揚馬嚴君玲及丈夫Robert Mah在微生物和臨床醫學界教育和研究方面的成績。他說，甚至有兩種古細菌（archaebacteria）就是以Robert Mah的名字命名的。

落葉基金會創立於2007年。馬嚴君玲於1964年移居美國後一直在加州行醫，專精麻醉科。她1997年出版自傳體小說「落葉歸根」，一躍成為全球最受歡迎的華裔作家。後又出版「中國灰姑娘」等作品。她的丈夫Robert Mah，是洛杉磯加大榮譽教授，主要教授環境微生物學。兩人一直有一起從事醫學研究的夢想，而這次捐贈是兩人夢想的實現。

馬嚴君玲說，「醫學在以前所未有的速度發展。而21世紀的醫學創新是不同領域研究人員共同努力的成果，而非某個研究人員單槍匹馬創造出來的。」醫藥學正在進入一個新時期，RNA治療技術未來前途光明。人類見證了輝瑞、莫德納使用mRNA疫苗的有效性和安全性，這只是RNA技術的成果之一。最終，所有的疾病終將被治癒，醫學革命近在眼前。

與夫婿定居在橙縣杭廷頓灘市的馬嚴君玲表示，不同領域的研究員離得近有助於合作成功。爾灣加大有很多密集的科研大樓，這讓她印象深刻。不同學科的研究員可以相互交流。她想到未來年輕人們聚在一起，一起交流討論，將電子轉化為成果，她感到極大滿足。

落葉基金會是「落葉基金會醫學創新大樓」的最大捐贈方。除了其捐助的3000萬元，校方還將募款2000萬元以完成大樓的建設。

「落葉基金會醫學創新大樓」效果圖。（UCI）
「落葉基金會醫學創新大樓」效果圖。（UCI）

爾灣加大 美國 華裔

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