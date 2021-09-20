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國慶盃高爾夫球賽開賽 吸引170名南加僑胞參賽

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
南加州中華民國高爾夫球聯合會20日舉辦2021年國慶盃高爾夫球邀請賽。（讀者提供）
南加州中華民國高爾夫球聯合會20日舉辦2021年國慶盃高爾夫球邀請賽。（讀者提供）

中華民國雙十節即將到來，南加州中華民國高爾夫球聯合會為慶祝雙十國慶，20日上午11時在哈仙達岡高爾夫球俱樂部（Hacienda Golf Club) 舉辦2021年國慶盃高爾夫球邀請賽。當天有170位民眾報名參賽，大家在中秋前夕一同團聚在戶外，運動健身交流感情；前駐美代表袁健生也出席活動表支持。

選手若一桿進洞，有機會獲得新世紀寶馬（BMW) 汽車一輛、長榮航空洛杉磯台北往返機票等大獎。南加州中華民國高爾夫球聯合會會長江瑞瀛表示，當天贊助商額外加了一輛瑪莎拉蒂作為大獎，相當慷慨。看到這麼多人在疫情期間，願意出來活動筋骨，她感到欣慰及開心。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境表示，今年疫情稍有舒緩，在陽光充足的球場比賽，除了鍛鍊自己之外也能夠挑戰自己。大家用最好的方式運動健身，凝聚僑界僑心，讓中華民國台灣更加進步，並祝福雙十國慶十全十美。

前駐美代表袁健生也表示，20幾年前在洛杉磯擔任處長時，促成南加州中華民國高爾夫球聯合會成立，自那時起幾乎年年都出席活動，很開心僑領們延續該項活動。

國慶盃高爾夫球邀請賽比賽當天有170位民眾報名參賽。（讀者提供）
國慶盃高爾夫球邀請賽比賽當天有170位民眾報名參賽。（讀者提供）

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