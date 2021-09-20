洛縣新疫苗令 中餐館慶幸非強制執行 否則雪上加霜

華資餐館業者表示贊成疫苗防疫，但强制執行疫苗令，將面臨客人流失、人手和經營成本增加、甚至法律訴訟等諸多挑戰，讓處境已不堪一擊的餐飲業雪上加霜。（記者楊青／攝影）

洛杉磯縣公共衛生局9月17日要求，截至10月7日，室內酒吧、釀酒廠、啤酒廠、夜總會和休息室，都必須要求員工和常客提供新冠（COVID-19）疫苗 接種至少一針的證明，且在11月4日須提出完全接種證明；對餐館則「建議」執行，而非強制執行。

部分華資餐飲商家認爲，他們贊成疫苗防疫 ，但如果是强制執行，商家將面臨客人流失、人手和經營成本增加、甚至法律訴訟等諸多挑戰，讓處境已不堪一擊的餐飲業雪上加霜。

洛縣公衛局17日發布新命令，從10月7日起，人數超過1萬人的戶外大型活動的參與者和工作人員，需要提供疫苗接種證明，或72小時內冠狀病毒檢測呈陰性證明；這一要求早就適用於至少1000人的室內活動。同時要求室内酒吧、夜總會等的常客和員工，在10月7日起提出至少接種一劑疫苗的證明，11月4日之前須提出完全接種疫苗證明。

縣衛生局也強烈建議室內餐廳就餐也要求疫苗接種證明，但強調並不強制執行。

聖蓋博谷部分華資餐館16日表示，到目前爲止，尚未接到公衛局任何相關通知，但如果要求餐館強制執行疫苗令，相當難為。

「衛生局一個月前給我們發佈防疫指南，要我們詢問客人是否打過疫苗」，華資餐飲業者Golden唐表示，當時衛生官員告訴他們，客人對此問題可以回答，也可以不回答。唐先生表示，要求客人出示疫苗證明，不僅可能引起很多尷尬造成客人不悅，也可能涉及侵犯個人隱私，輕的客人可以不告訴你，重的可能引起商家和客人口角，「我們是要和客人吵架？還是要報警？還是放客人一馬，但可能自己被衛生局處罰？」

在羅斯密和工業市擁有兩家艋舺台式料理，Golden唐說，從今年初夏逐漸復工後，數月來最大的挑戰就是員工很難請，人手嚴重不足，他們登了四個月廣告，請不來一名員工。新的防疫令若強制實施，勢必要增加專門人手檢查疫苗卡，「尤其是就餐高峰期，大批客人一起湧來，你是不是要派專人一個個檢查他們」。他說，他傾向於鼓勵民眾都打疫苗，保護自己也保護家人，他的員工也已全部打了疫苗，而且上班都戴口罩 。但若要強制商家檢查客人的疫苗卡，他認爲政治意味大於法規的實際功效。

「誰都希望疫情早結束，所有人平安無事」，疫情期間因出色的外賣在艾爾蒙地和鮑爾溫公園市擴展兩家翠河燒臘美食店的餐飲業者David黃表示，他一直都非常願意配合衛生局的防疫要求，但如果要商家強制檢查客人的疫苗卡，確實馬上要涉及到增加人手問題，部分客人不高興的情況，也一定會發生。據他多年的觀察，華人客人與商家的防疫配合度通常要高一些，但其他族裔的客人，就不一定了。

黃先生表示，現在商家最為難的是政府一聲令下，所有問題都得商家承擔。「我們可以要求員工都打疫苗，但客人對疫苗的看法卻五花八門」。這段時間幾乎是所有餐飲商家最艱難的時期，一是人手不足，二是物價飛漲。但很多商家為避免客人流失不敢提價，希望硬撐到感恩節前後，希望會好一些。現在如果商家因要執行政府法規檢查客人疫苗卡，情況可能會更雪上加霜。

商家表示，事實上復工數月以來，洛縣衛生局對商家的衛生檢查前所未有地嚴格。Golden唐表示，上個月衛生局疫期後第一次來店檢查，發了一個幾十頁的衛生指南，指導如何預防和控制疫情，比如詢問是否用酒精消毒桌椅？員工是否戴塑膠手套處理餐盤？急凍的食物要求放在保鮮室解凍，不能像傳統那樣常溫解凍比；又如客人如有感冒、咳嗽、發燒症狀，建議他們不要進來吃飯；所有客人進門都要求戴口罩，餐館員工上班前測要測量體溫，如果出現呼吸道問題，老闆要建議他們回家休息；休息的員工工資則先由老闆繼續支付，之後以醫生證明向政府申請豁免補償。

David黃表示，現在民眾的防疫意識普遍提高，比如一些來店的客人忘記戴口罩，其他所有客人都會緊盯不放，所以他們特別在店舖準備了一次性口罩，隨時應急。