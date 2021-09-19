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南加主流連鎖店慶祝中秋節 邀藝術家粉筆彩畫中秋人物

記者啟鉻／奇諾岡報導
華裔藝術家陳少蓮。（記者啟鉻／攝影）
華裔藝術家陳少蓮。（記者啟鉻／攝影）

南加奇諾岡（Chino Hills）沃爾瑪超市（Walmart）日前邀請兩位華裔女藝術家，在室外以華人傳統中秋節為主題，創作兩幅粉筆畫作品，畫中有月餅、玉兔、燈籠等中秋節節慶內容，吸引部分顧客駐足觀看。據暸解，這是沃爾瑪公司自2020年在羅斯密市沃爾瑪超市舉辦中秋節主題藝術活動後，第二次舉辦相同主題活動。

兩位華裔女藝術家黃美玉（Gloria Ing）和陳少蓮 （Sharyn Chan），現場創作粉筆畫，畫中都有月餅、玉兔、燈籠、彩雲等傳統中秋節慶內容，給超市增添中秋節氣氛。兩位藝術家作品都各有特點，陳少蓮較注重突出中秋節元素，黃美玉側重中秋節整體氣氛烘托。據悉，兩幅粉筆畫作品，會一直保留到19日，供大家欣賞。

據暸解，陳少蓮是來自聖塔芭芭拉縣的自學成才藝術家，多才多藝，曾是冠軍摩托車賽車手、計算機專家，還是舞蹈家並自己編舞。她說，在三歲時就開始畫各種小動物，後來成為愛好，並創作了很多不同類型的作品。她使用粉筆、作畫顏料、蠟筆及電腦Photoshop創作，作品在世界部分地區都有展示，她現有個人網頁www.sharynchanart.com。

另一位女藝術家黃美玉，畢業於洛杉磯加州州立大學，獲得藝術及藝術教育學士學位，後從事藝術活動，舉辦過多次畫作展覽，創作風格獨特，也獲得多個獎項。欣賞她的作品可上網www.gloriaing.com。

華裔藝術家黃美玉。（記者啟鉻／攝影）
華裔藝術家黃美玉。（記者啟鉻／攝影）

沃爾瑪 華裔 加州

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