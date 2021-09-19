南加內陸擬建賭城至安大略機場轉運站

庫卡蒙加牧場市交通轉運站項目。（市府提供）

南加 內陸聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）近日啟動一個交通轉運樞紐設計項目，目的是適應未來交通連接需要，項目包括設立一個多功能中轉站。

庫卡蒙加牧場轉運站的設計，將與位於Miliken街以西Azusa Court的大都會 鐵路車站（Metrolink Station）相鄰，設計方案於9月中揭幕。市府發言人表示，該車站運營服務由聖伯納汀諾縣交通局負責。目前尚未確定車站開工日期，項目具體細節也沒有公開。

據稱，從整個設計方案看，車站將成為全部規劃項目的入口。市府發言人表示，作為高鐵列車站，線路從勝利谷和賭城拉斯維加斯出發，由一家私人公司Brightline West建造，投資 約50億元。其中一條50哩支線沿著卡洪隘道（Cajon Pass）直通庫卡蒙加牧場市車站，乘客可以在此上下車。發言人說，高鐵列車以每小時200哩行駛，到達拉斯維加斯市只需最多兩小時。

在轉運站有快速公交組成的West Valley Connector停靠，並在指定線路行駛，也可稱為特殊的Omnitrans巴士 （地方運營巴士），乘客可以乘坐這些巴士，轉往當地其它地點。同時還有一個地下通道，提供電動交通工具，讓乘客能轉往安大略國際機場。該項目由馬斯克的地下鑽探公司The Boring Co.施工，由縣交通局負責管理。

該項目是庫卡蒙加牧場市重新規劃的車站綜合功能區，取名HART區，即用附近街路字頭，Haven 、Arrow和Rochester，然後是Transit的字頭。同時該區還有住宅規劃，建有867個單位的集合公寓項目，用於出租，位於Milliken街以西不足一哩的六街，施工地點原是一個高爾夫球場。

據悉，住宅開發項目Homecoming at The Resort，將是南加最大房建項目之一，投資三億元，其中公寓單位面積自755平方呎到2300平方呎。