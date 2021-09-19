我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

真正讓經濟痛苦的不是聯儲會減碼 是財政版減碼

加國大選倒數一天 杜魯多與對手激烈拉鋸 勝負難定

南加內陸擬建賭城至安大略機場轉運站

安大略訊
庫卡蒙加牧場市交通轉運站項目。（市府提供）
庫卡蒙加牧場市交通轉運站項目。（市府提供）

南加內陸聖伯納汀諾縣庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga ）近日啟動一個交通轉運樞紐設計項目，目的是適應未來交通連接需要，項目包括設立一個多功能中轉站。

庫卡蒙加牧場轉運站的設計，將與位於Miliken街以西Azusa Court的大都會鐵路車站（Metrolink Station）相鄰，設計方案於9月中揭幕。市府發言人表示，該車站運營服務由聖伯納汀諾縣交通局負責。目前尚未確定車站開工日期，項目具體細節也沒有公開。

據稱，從整個設計方案看，車站將成為全部規劃項目的入口。市府發言人表示，作為高鐵列車站，線路從勝利谷和賭城拉斯維加斯出發，由一家私人公司Brightline West建造，投資約50億元。其中一條50哩支線沿著卡洪隘道（Cajon Pass）直通庫卡蒙加牧場市車站，乘客可以在此上下車。發言人說，高鐵列車以每小時200哩行駛，到達拉斯維加斯市只需最多兩小時。

在轉運站有快速公交組成的West Valley Connector停靠，並在指定線路行駛，也可稱為特殊的Omnitrans巴士 （地方運營巴士），乘客可以乘坐這些巴士，轉往當地其它地點。同時還有一個地下通道，提供電動交通工具，讓乘客能轉往安大略國際機場。該項目由馬斯克的地下鑽探公司The Boring Co.施工，由縣交通局負責管理。

該項目是庫卡蒙加牧場市重新規劃的車站綜合功能區，取名HART區，即用附近街路字頭，Haven 、Arrow和Rochester，然後是Transit的字頭。同時該區還有住宅規劃，建有867個單位的集合公寓項目，用於出租，位於Milliken街以西不足一哩的六街，施工地點原是一個高爾夫球場。

據悉，住宅開發項目Homecoming at The Resort，將是南加最大房建項目之一，投資三億元，其中公寓單位面積自755平方呎到2300平方呎。

投資 南加 大都會

上一則

洛縣華人聚居城市游泳教練被捕 疑性侵未成年人

下一則

南加婦女疑誤踩油門 汽車從4樓衝墜地面身亡

延伸閱讀

室內外活動出示疫苗卡 南加內陸2縣不跟進

室內外活動出示疫苗卡 南加內陸2縣不跟進
南加內陸兩縣不擬跟進洛縣新一輪的強制防疫政策

南加內陸兩縣不擬跟進洛縣新一輪的強制防疫政策
南加內陸11歲女孩二度感染新冠

南加內陸11歲女孩二度感染新冠
南加內陸男子連續五個月搶劫28家商號 獲刑六年

南加內陸男子連續五個月搶劫28家商號 獲刑六年
南加內陸首個亞馬遜生鮮超市年底前將開業

南加內陸首個亞馬遜生鮮超市年底前將開業
南加內陸前五大工業項目建案 進度比一比

南加內陸前五大工業項目建案 進度比一比

熱門新聞

兩名辭去高薪工作轉做Youtuber的台灣青年。（嘟嘟人提供）

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

2021-09-15 13:48
加州初步開票結果顯示，67%選民反對罷免州長紐森(中)，33%贊成罷免。(KTLA)

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

2021-09-15 00:30
中秋節來臨之際，好市多（Costco）也上架多款月餅。（記者陳開／攝影）

世說新聞／Costco熱賣月餅 這款最值得買

2021-09-17 22:18
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋 將可改建4戶 紐森簽法案 大草坪住宅將改觀

2021-09-17 23:51
加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

加州獨棟屋鬆綁 可建4單元

2021-09-18 02:20
來自台灣的俞宗明（Alan Yu）20年前在洛杉磯創立珍珠奶茶品牌樂立杯（Lollicup）之後，發展成食品耗材的供應與製造商，客戶遍及全美。中央社

靠珍珠奶茶發跡洛杉磯 飲料小店做到美股上市

2021-09-11 06:02

超人氣

更多 >
張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力

張庭打破跑路傳聞 秀40億人民幣倉庫展現實力
新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點

新冠起源快找到了？寮國石灰岩洞蝙蝠身上病毒有共同點
海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐

海地上萬難民抵德州 拜登下令驅逐
李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫

李嘉欣富豪夫型男變阿伯 拄杖蹣跚求醫
景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」

景甜在酒店秤體重 將毛巾墊地上被批「素質太低」