南加8歲女為阻止母親酒駕 握汽車手把 竟被狠拽300呎

44歲Erin Garcia開車拽著女兒硬是開了300呎的路程。（KTLA5)

南加橙縣 的普拉辛西亞市（Placentia）17日晚發生一起意外事件，一名八歲女童手放在車門手把上，試圖阻止44歲母親酒駕開車，沒想到這位狠心母親竟然看了自己女兒一眼，硬是拽著女兒開了300呎，一名路人見狀也上前幫忙，同樣被拽了一段路。

這名母親的慘忍舉動遭路人報案處理，母親當場遭警方以危害兒童、毆打執法人員罪逮捕。八歲女童及路人的腿部及腳部多處中度擦傷，被送往附近醫院治療。

根據普拉辛西亞警局新聞稿，44歲的拉古納尼格爾居民Erin Garcia攜八歲女兒，於17日在位於Orchid Grove街上的母親家喝酒，當晚酒意未退，Garcia便準備開車離開。八歲女兒擔心她的安危，抓著乘客座位所在的車門把手不放，試圖阻止媽媽酒駕。Garcia當下只是狠心看了女兒一眼，竟然不管女兒安危，車子就拽著女兒開了約300呎的路。過程中有一名男性路人見狀，上前試圖挽救這名女童，沒想到Garcia仍不停車，拽著女兒及這名路人再開了一小段路。

警方於當晚11時35分接獲報案，在Orchid Drive的800號街區附近找到這名狠心母親的汽車 ，但不見Garcia的身影。經過搜索，發現Garcia藏身在母親住家後院的樹叢後面。她當時不配合警方並試圖用腳踢開辦案警員，最終仍被警方以危害兒童、毆打執法人員罪逮捕。八歲女童的腿部及腳部則有多處擦傷。警方到場時，女童已在祖母陪同下。