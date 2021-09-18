南加「萬紫千紅慶雙十綜藝活動」擠進400多名觀眾

國會議員金映玉（中）祝福中華民國生日快樂，並頒發感謝狀給多位南加州僑領。（記者謝雨珊／攝影）

南加州 僑界18日在洛僑中心，舉辦「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動，為中華民國110歲慶生。這是疫情 期間該中心首次舉辦的大型活動，防疫措施嚴格，現場仍擠進了400多名觀眾，展現僑胞的思鄉情緒及愛國熱情；美聲歌后「小百合」 周月綺穿著一身綠色長裙現身舞台，全場立刻掌聲不斷掀起活動高潮。

影音來源：記者謝雨珊

美聲歌后「小百合」 周月綺這次特地從台灣 抵洛出席活動，現場帶來多首耳熟能詳的歌曲，包括「甜蜜蜜」、「海燕」、「桃花舞春風」等。此外也獻給觀眾幾首新歌。不少僑胞在台下，拿著手機瘋狂拍照，有的僑胞乾脆錄影記錄小百合高歌的模樣，每個人都沉浸在小百合美妙的歌聲當中。

莊女士夫婦當天特地抽空出席活動，他們說小百合是當年家喻戶曉的歌星。此外，他們也表達國慶活動對他們的意義非凡。莊女士表示，中華民國的國旗能在台灣以外的地方出現，真的是非常難得，因此幾乎每年都非常支持南加州僑界舉辦的國慶活動，幾乎年年都撥空參加，希望在現場與同鄉們，一同感受家鄉的感覺。

看到幾百位僑胞在疫情期間仍然支持國慶活動，駐洛杉磯台北經文處處長黃敏境相當感動。黃敏境表示，希望中華民國一天比一天發達跟強壯，祝福大家平安健康，也祝福中華民國生日快樂。國會議員金映玉（Young Kim）也現身祝福中華民國生日快樂。

當天除了有「小百合」 周月綺獻唱助興，主辦方也邀請到台灣知名設計師許淑晶，精心設計多套時尚國旗裝，在現場上演時裝走秀。另外也有不同風格的多元舞蹈表演及抽獎活動等，現場氣氛非常熱絡。