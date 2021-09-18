頤東精點落戶亞凱迪亞帶來港式美味

新鮮現蒸港式點心很受客人歡迎。（記者楊青／攝影）

海港餐飲集團分號頤東精點（Chef Tony Dim Sum）18日落戶亞凱迪亞 ，成爲後疫情 時期在當地捷足先登的華資餐飲商家。部分華資商家表示，加州經濟雖然開始重啓，但依然困難重重，挑戰大於機遇。

頤東精點新張迎來滿滿人潮，聖蓋博谷20多位民選官員到場祝賀，不少華人餐飲同行業前往捧場，還有大批慕名而來嘗鮮的民眾，熱鬧非常。

頤東精點負責人何惠東表示，雖然疫情仍在起伏，但看到消費者的熱情給了商家很大鼓勵。他介紹，在羅斯密和溫哥華等海港城經營20多年之後，該餐飲集團去年2月在巴沙迪那開了頤東精點分店，專營港式點心，沒想到剛剛新張，就遇到了新冠疫情，只能關門。他表示繼18日亞凱迪亞店新張之後，巴沙迪納分店將很快重新開張。

不過相當部分餐飲業者表示，目前依然面臨諸多困難，一是客量減少，二是原物料價格大幅度提升，三是人工難找。

何先生表示，他們在新張籌備中確實遇到人工難找的問題，目前僅招到80%的人手，大多數是年輕人，雖然經驗少，但幹勁大。

爾灣凱悅軒負責人周錦旗表示，疫情之後政府給出豐厚的救濟數字，讓餐飲從業人員不僅收入好，而且可以待在家中，所以復工意願普遍不高。他表示，工人基本工資已高達每小時15元，但現在老闆咬牙給每小時15元，也未必能夠請到人。到目前爲止，他們的酒樓只請到正常員工數量的三分之一到五分之左右，勞力供不應求。

周先生表示，食材方面因爲運輸成本提高，不僅造成餐飲價格大幅度上升，食材到貨也嚴重滯後。中餐很多食材從亞洲進口，原來運費1800至2000元一個貨櫃，但現在已漲價到每個貨櫃接近3萬左右，暴漲15倍。他表示，食材營運成本增長導致連鎖漲價，比如食用油，今年年初每桶為20元，現在已漲價到40多元，肉類起碼漲了50-75%左右，50磅大米已漲價到每袋45至49元，這些還都是批發價，零售價的漲幅更高。

不但運費貴，餐飲食材到達及通關時間大大延長，從前從廣州黃埔港到達洛杉磯一般15天左右，現在還是同樣的到達時間，但壓港時間成倍拖延，一是因爲碼頭上班人手不足，而是檢疫嚴格，工作量比原來更大，上班人卻不多。餐飲行家表示，從前洛杉磯港 海關一周五天上班，現在只有兩天現場上班，三天綫上上班，工作效率大不如前。

不少民眾抱怨，現在上餐館好貴，食物還不好吃，完全不能和從前相比。餐飲商家表示，慢工出細活，現在連人都請不到，美味從何而來？其他族裔的餐館也大同小異。

周錦旗說，他上周到洛杉磯一家兩星米其林餐館吃飯，發現他們也遇到同樣的問題。由於人手不夠，一家知名的日本餐館的主厨得自己為客人洗碗，而他的食材供應商因為請不到司機，只能將幾家貨物集中發送到一個地點，他一個當老闆的自己開車拉貨送貨，「真的是這行30多年來最困難的時期」。

亞凱迪亞副市長鄭博仁表示，當地近35%的商家因疫情倒閉，但經濟正在緩慢重啓中，很多商家看重亞凱迪亞友好的經營環境，當地市府也盡力為商家提供便利和幫助，希望商家復甦的脚步更快。