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南加萬紫千紅慶雙十 袁健生憶雙橡園爭權為家國慶生

記者謝雨珊／艾爾蒙地市報導
中華民國第11任駐美代表袁健生南加州僑界「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動上致詞。（記者謝雨珊／攝影）
中華民國第11任駐美代表袁健生南加州僑界「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動上致詞。（記者謝雨珊／攝影）

為慶祝中華民國110年雙十國慶，南加州僑界18日在洛僑中心舉辦「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動。第11任駐美代表袁健生特別蒞臨現場，向400多名觀眾表達他對海外僑胞愛國之心的感動，祝福大家中秋節快樂、國慶快樂。

在主辦方嚴格執行防疫措施下，當天的綜藝活動順利舉行及圓滿落幕，南加州僑界人士及多位民選官員，聚集在疫情期間首日開放的洛僑中心，一同歡慶中秋節並為中華民國慶生。袁健生大使表示，在2011年之前，駐美代表無法在華府雙橡園舉辦國慶活動，以往都只能在外面的場地慶祝。他曾對此非常不滿，認為他們有權利在「自己的家」，也就是雙橡園為家國慶祝生日。於是請人向時任美國國務卿希拉蕊提出訴求，最終獲得同意。

袁健生在中華民國創建百年（2011年）的那一年，首次在雙橡園舉辦大型國慶活動。回憶當年及過往，袁健生強調，多年以來，很感動也很感謝海外各地僑胞們，自動自發、無怨無悔的舉辦國慶活動，讓更多僑胞在海外一解思鄉之情，他也祝福僑胞們中秋節快樂、國慶快樂。

這場活動由世界華人婦女工商企管協會南加州分會主辦、大洛杉磯分會協辦。萬紫千紅慶雙十綜藝活動，旨在以萬紫千紅、多彩多姿表演，普天同慶喚起海外僑民的愛國心，展露對中華民國的熱愛。

南加州僑界18日在洛僑中心舉辦「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動，不少當地僑領及民選官員...
南加州僑界18日在洛僑中心舉辦「萬紫千紅慶雙十」綜藝活動，不少當地僑領及民選官員都出席支持。（記者謝雨珊／攝影）

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