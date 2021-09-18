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長堤市夫婦遭槍殺 兇嫌愛阿華州落網

【長堤市訊】
槍殺長堤市夫婦兇嫌落網。（Pexels）
槍殺長堤市夫婦兇嫌落網。（Pexels）

長堤市（Long Beach）警方與美國法警局（US Marshals Service）的配合下，涉嫌日前槍殺長堤市一對夫婦的嫌犯在愛阿華州（Iowa）落網。

被捕的29歲Joshua Wells是長堤市居民，16日在其愛阿華州 Windsor Heights親戚家附近被捕。他因涉嫌在9月4日謀殺Maricela Honorato和Juan Guizar-Gutierrez夫婦。

謀殺發生後，洛杉磯縣警探將案子遞交洛縣地區檢察官辦公室，在取得逮捕令後，長堤市警局與美國法警局共同逮捕了嫌犯。

根據警方發布的消息，9月16日警方分別搜查了位於長堤市Loma Vista大道900號街區，以及愛阿華州Clive的Harbach大道8100號街區，兩地搜查都獲得了Joshua Wells謀殺的證據。

Joshua Wells目前保釋金設為600萬元，將被押送回長堤市。

長堤市警局局長Robert Luna表示，探員調查發現，9月4日嫌犯可能與被害夫婦發生了爭執後就開槍殺人，他並不認為雙方此前互相認識。

警方表示該案並沒有證據顯示是路怒所致，但也不排除這種可能。槍擊案發生在Park Circle 900號街區，時間是晚上7時50分。Juan Guizar-Gutierrez當場身亡，Maricela Honorato被緊急送醫後搶救無效。

民眾如有線索，可致電負責本案的警探，電話為562-5707244，或舉報熱線800-2228477。

長堤 愛阿華州 美國

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