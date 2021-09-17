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洛縣衛生局發布疫苗接種驗證令 出入大型集會人密戶內

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣衛生官員發布大型活動疫苗接種驗證命令。（unsplash.com）
洛杉磯縣衛生官員發布大型活動疫苗接種驗證命令。（unsplash.com）

洛杉磯縣公共衛生局17日宣布，在10月7日前將開始要求所有進入大型活動場所前，必須進行疫苗接種驗證或陰性測試，12歲以下兒童除外。衛生官員還要求對酒吧、夜總會、啤酒廠、釀酒廠和休息室的顧客和員工，進行疫苗接種驗證。

在參加戶外大型活動前72小時內進行疫苗驗證或陰性測試的要求，與最近宣布的國家戰略一致，其中包括超過1萬人的場館和活動，例如體育賽事、音樂會以及主題公園。

酒吧、釀酒廠、啤酒廠、夜總會等一些地方，顧客、員工如需進入室內場地則需提供疫苗驗證要求，這適用於沒有餐廳許可證或低風險餐廳許可證的飲酒場所，並要求所有顧客、員工在10月7日前至少接種一劑疫苗，並在11月4日前進行完全接種。

這一修改後的命令符合降低傳播風險，增加疫苗接種覆蓋率的持續需要，提供一條合理的前進道路。

公衛局表示，洛縣17日新增新冠肺炎感染死亡25例，新增染病1823例。在確定的25例死亡病例中，有六人年逾八旬，八人在65至79歲之間，七人在50至64歲之間，兩人在30至49歲之間。自疫情爆發至今，全縣總計新冠肺炎感染者144萬721例，死亡總計2萬5799例。

目前共有1156名新冠患者住院，其中29%在重症監護病房，近843萬4000的檢測結果，其中16%的人檢測呈陽性，今天的測試陽性率為1.6%。

洛縣衛生局局長費若（Barbara Ferrer）說，「隨著越來越多的證據證實新冠疫苗的安全性和有效性，保護有感染風險人群的疫苗要求，是防止未來新冠激增的關鍵部分，有針對性的疫苗接種要求，既能夠在工作場所、學校、機構和活動中創造額外的安全性，也能夠增加社區的疫苗接種覆蓋率。」

疫苗 檢測 洛縣

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