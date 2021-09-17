紐森簽三法案 加州獨棟屋地塊放寛可建四戶

加州三部新法案將為開發小型多家庭住宅掃清道路。（記者李雪／攝影）

挺過罷免的州長紐森 （Gavin Newsom）16日一口氣簽署了SB 8、SB 9、SB 10三部法案，允許在一些社區的單一家庭土地上建造更多的多家庭住宅和小型公寓建築，希望為加州 創建更多經濟適用房。此舉可能僭越地方政府的管控權，曾遭聖蓋博 谷27城市的聯署反對。

紐森在一份聲明中表示，新法將緩解日益膨脹的住宅負擔力危機，這種危機「正在破壞全州家庭的加州夢」，並「威脅到我們的長期增長和繁榮」。他寫道：「要對這場危機產生有意義的影響，需要大膽的投資、跨部門的強有力合作，以及領導人和社區的政治勇氣來做正確的事情，並為所有人建造住房」。

SB 8法案是將一條現行法律的2025年最後期限再延長五年，因此在2030年之前，該法將限制地方政府「降級地目」（downzone）的能力，即減少地目密度的能力。該法案在州兩院贏得兩黨大力支持，最終以30-3票和67-11票通過。

SB 9法案或是今年最重要也最受業界矚目的住房提案。該法案允許業主在單戶住宅地塊上建造複式住宅（duplex），或將地塊一分為二，這意味著一塊地最多可以建出四個單元。法案不僅允許，在真正實施上會要求地方市府批准屋主在自己的單一家庭地塊上建出四個單元來。此舉預計可以大大增加全州的房屋密度和供應量，而一棟獨立屋配一塊大草坪的典型加州住宅或許將會減少。該法案在參議會以28票對七票通過，在眾議會以45票對19票通過。

SB 10法案將為交通和就業機會豐富的地區，開發小型公寓樓鋪平道路。該案允許城市或縣通過法令，對於在一個地塊上開發多達十個單元的建案申請，其批准流程可以簡化。這對房屋開發者來說無疑是好消息，但地方政府和鄰里協會認為這是對鄰里性質的威脅。參議會以28票對六票通過，眾議會以44票對12票通過。

但是反對者表示，這些法案僭越地方對規劃和分區的控制。早先聖蓋博谷27城市曾聯名致信州長，希望他否決這些法案，連洛杉磯市議會上月也表示反對。加州城市聯盟（The California League of Cities）表示對紐森的決定「深感失望」，稱其為「自上而下的授權，無視當地的聲音和決策」。該聯盟表示，城市本身已經在解決這個問題，計劃到2022年底新建超過200萬個單位。