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中秋舞月光 千里共嬋娟 世報園遊會節目表出爐

本報訊
世報舞月光園遊會節目扇子舞劇照。（王美蓉老師提供)
世報舞月光園遊會節目扇子舞劇照。（王美蓉老師提供)

中秋舞月光，千里共嬋娟。世界日報主辦的中秋園遊會節目表17日出爐，在9月18日和19日在羅蘭岡東方明珠廣場，將有超過20支舞蹈輪番演出，涵蓋民族舞、廣場舞、現代舞、功夫舞、肚皮舞、扇子舞、鋼管舞、拐杖舞、交際舞、國標舞、拉丁舞等，在後疫情時期為期待已久的觀眾帶來一台精彩大戲，老少咸宜、雅俗共賞。

除了20多支舞蹈節目外，園遊會還有各式月餅品嚐、送乾貨好禮、中外歌曲演唱等，以及貴賓致詞、民選官員頒表揚獎、廠商精品介紹、猜謎中獎節月等，節目豐富多彩，適合不同年齡和興趣愛好的人士。羅蘭岡東方明珠廣場地址：18888 Labin Ct., Rowland Heights, CA 91748，詢問電話☎️323-268-4982分機500

9月18日節目表2:00pm-10:00pm

2：00 PM **Danny So時間**音樂

2：20 PM總經理致詞，貴賓致詞，頒感謝狀（核桃市長秦振國）＋廠商逐一介紹

2：30 PM精武堂功夫舞

2：45 PM 龍騰舞躍慶中秋（東谷華協／華美義工協會舞龍隊）

3：00 PM 埃及拐杖舞（内陸芳華）

3：05 PM 肚皮舞（Shabana）

3：15 PM ＊（美國味全食品猜迷贈奬時間）＊

3：45 PM微笑廣場舞

4：30 PM 元極功夫扇

5：15 PM社長致詞，貴賓致詞，頒感謝狀（羅蘭學區教委陳正治，核桃市副市長伍立倫，東方明珠廣場Bobby 劉）

5：30 PM 舞星

6：30 PM Space Fitness（鋼管，瑜珈）

7：30 PM 嫦娥奔月宮（優優劇團）

8：30 PM 麥樂迪時間

9：00 PM **Danny So舞月光 **

10：00 PM ＊＊＊＊＊＊＊＊

9月19日節目表12:00noon-8:00pm

12：00 PM ** Danny So 時間**音樂+廠商逐一介紹

12：30 PM 龍翔鳳飛 (Ricky)

12：45 PM Zumba 舞 (Lulu)

01：15 PM Dancers World Production

01：30 PM Zumba舞 (Daisy)

02：00 PM精武堂功夫舞

02：15 PM舞星

03：45 PM ＊（美國味全食品猜迷贈奬時間）＊

04：00 PM微笑廣場舞

04：45 PM橙縣月光河

06：30 PM金色年華空小歌舞

07：45 PM ** Danny So時間舞月光**

08：00 PM ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

美國 核桃 羅蘭岡

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