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南加公園現美洲獅 遭遇不逃 壯膽嚇退

記者邵敏／綜合報導
2020年1月20日，Whiting Ranch Wilderness Park一隻美洲獅叼著一個包。（橙縣警局）
2020年1月20日，Whiting Ranch Wilderness Park一隻美洲獅叼著一個包。（橙縣警局）

南加橙縣Whiting Ranch Wilderness公園，因多次目擊到美洲獅出現16日暫時關閉。專家稱，如遇到美洲獅不要逃跑，應讓自己看起來更強大，如果可能將孩子放在肩膀上嚇退它。

該公園負責人表示，因為遊客和工作人員多次看到公園內出現多隻美洲獅，引發公眾安全擔憂。公園宣布自9月16日（週四）起暫時關閉，何時重新開放將另行通知。

該公園位於森林湖（Lake Forest）Glenn Ranch路沿線，是美洲獅經常活動的場所。今年2月當一戶家庭注意到一頭美洲獅跟隨著一個孩子時，該公園也曾宣布關閉。

橙縣公園官員指出，遊客最好要成群結隊，遠足時保持警惕，發出聲音警告美洲獅，並盡量在動物不那麼活躍的白天出行。如果遇到美洲獅，建議遊客不要逃跑，相反，應該堅守自己的陣地，朝美洲獅揮手大喊。如果獅子表現得咄咄逼人，那就向它扔石頭，盡量讓自己看起來更強大，如果可能，把小孩子抱起來放在肩膀上，以此嚇退對方。

根據州記錄，美洲獅襲擊事件在加州非常罕見。據報導，在Whiting Ranch Wilderness Park曾發生過三起襲擊事件，最近一次發生在去年1月，當時一隻美洲獅襲擊並咬傷了一個3歲男孩。當局最終在公園內尋找到這頭美洲獅並且擊殺。另外兩起該公園內的美洲獅襲擊事件都發生在2004年1月。

橙縣 加州 南加

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