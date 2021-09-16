歸亞蕾主演電影「大青樹下」二度獲美國電影節獎

「大青樹下」劇照，左為金馬影后歸亞蕾，右為演員Kathy Wu吳嘉星。（劇組提供）

由著名金馬影后歸亞蕾領銜主演、華裔 新生代實力女演員吳嘉星（Kathy Wu）共同主演的電影 「大青樹下」（Beneath the Banyan Tree） ，9月初在好萊塢中國 戲院舉行南加州首映活動。這部由新銳華裔導演楊藜（Nani Li Yang）編劇和執導的電影，繼在北美具有奧斯卡金像獎認證資格的重點電影節 「CINEQUEST」 斬獲「評審團獎」 （Visionary Award ）之後，又入選第 24 屆「 Dances With Films電影節」，並獲得「觀眾票選最佳長片電影獎」（Audience Award for Competition Features）。

Dances With Films 電影節自 1998 年開始舉辦，被「今日美國」讀者票選為北美十大電影節之一。電影節注重挖掘新秀，為獨立電影建立平台。電影節每年都在好萊塢最有歷史代表性的中國戲院舉辦。雖然受到新冠病毒影響，但今年 Dances With Films 在政府防疫措施允許下，爭取到將電影首映呈現在中國戲院大螢幕上的機會。

「大青樹下」是一部反映當代亞裔移民生活的電影。歸亞蕾與吳嘉星在該電影中演繹一對華裔母女，故事由歸亞蕾飾演的母親，帶著家人移民海外，投奔女兒後，從矛盾、不諒解，在陌生的新環境中，一家三代人都想滿足對方的期待，到重新認識並接納彼此的感人心路歷程。電影節和觀眾表示，歸亞蕾與吳嘉星演繹的母女，感情真切、自然。

這部電影也是導演楊藜的長片電影處女作。她表示，她想通過三代人，討論在不同文化背景下、無論是西方還是華裔家庭中，每個人都面對著既想滿足家人期待，又想要追求自己獨立人格的矛盾。 該片不久的將與觀眾見面。