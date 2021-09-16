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LAX 和周邊企業合作為員工提供優惠計劃

記者張宏／綜合報導
洛杉磯世界機場 (LAWA)16日宣布啟動 「我們一起飛」（We Fly As One）計劃，該計劃通過向在LAX和VNY機場工作的4萬5000多名員工提供獎勵，同時為當地企業提供免費、獨特的機會來推廣其產品和服務。（LAX圖片）
洛杉磯世界機場 (LAWA)16日宣布啟動 「我們一起飛」（We Fly As One）計劃，該計劃通過向在LAX和VNY機場工作的4萬5000多名員工提供獎勵，同時為當地企業提供免費、獨特的機會來推廣其產品和服務。（LAX圖片）

洛杉磯世界機場 (LAWA)16日宣布啟動 「我們一起飛」（We Fly As One）計劃，通過向在LAX和VNY機場工作的4萬5000多名員工提供獎勵，同時為當地企業提供免費、獨特的機會，來推廣其產品和服務。

目前已有50多家當地企業預先註冊了該計劃，LAWA希望這將刺激機場周邊地區的商業活動，並支持仍在從疫情中恢復的企業。

LAWA 首席執行官 Justin Erbacci表示，機場得到來自當地社區的數萬名員工支持，We Fly As One 計劃是一個利用經濟力量回饋當地企業的機會，同時也為LAX 和 Van Nuys機場的工作人員提供利益回饋。

We Fly As One對任何在當地商會、商業改進區或商業協會具有良好信譽的企業開放，該企業同時服務於洛杉磯國際機場和/或 VNY 周邊地區。參與的企業上傳他們的標誌和網站鏈接，及為在LAWA機場工作的帶徽章員工提供的獨家優惠。該計劃的會員資格是免費和自願的，企業可選擇他們希望參與該計劃的時間。

有興趣的企業可以訪問 www.lawa.org/WeFlyAsOne 查看計劃詳情、參與合作夥伴和促銷活動，如果符合條件，可以在 http://lax.to/WeFlyAsOneRegister 註冊。

洛杉磯國際機場 工作 LAX

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